Українка Олена Костевич на Олімпіаді у Токіо розвіяла міф про невдалий виступ прапороносця.

Про це заявила сама спортсменка.

"Прокляття прапороносця? Я чула про цей міф. Сьогодні я його розвіяла. Не до кінця в нього вірила. Можливо, тому так і сталося, бо це неправда.

Ми були єдиною командою: був і тренер, і мій другий тренер. Ми всі працювали сьогодні від самого початку й до останнього пострілу.

На бронзовому фіналі адреналін відпустив. Я бачила, як нервується сербська пара, і мені, навпаки, хотілося заспокоїтись. І мені це вдалось", - зазначила Костевич.