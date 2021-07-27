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Костевич: Я бачила, як нервується сербська пара

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Українка поділилася враженнями від здобуття олімпійської медалі
Костевич: Я бачила, як нервується сербська пара
#Костевич, #Олімпіада

Джерело - suspilne.media.

Українка Олена Костевич на Олімпіаді у Токіо розвіяла міф про невдалий виступ прапороносця.

Про це заявила сама спортсменка.

"Прокляття прапороносця? Я чула про цей міф. Сьогодні я його розвіяла. Не до кінця в нього вірила. Можливо, тому так і сталося, бо це неправда.

Ми були єдиною командою: був і тренер, і мій другий тренер. Ми всі працювали сьогодні від самого початку й до останнього пострілу.

На бронзовому фіналі адреналін відпустив. Я бачила, як нервується сербська пара, і мені, навпаки, хотілося заспокоїтись. І мені це вдалось", - зазначила Костевич.

Раніше, Олена Костевич та Олег Омельчук здобули бронзову нагороду Олімпійських ігор у змаганнях змішаних команд у стрільбі з пневматичного пістолета (дистанція 10 м).

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