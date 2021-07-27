Джерело - suspilne.media.
Українка Олена Костевич на Олімпіаді у Токіо розвіяла міф про невдалий виступ прапороносця.
Про це заявила сама спортсменка.
"Прокляття прапороносця? Я чула про цей міф. Сьогодні я його розвіяла. Не до кінця в нього вірила. Можливо, тому так і сталося, бо це неправда.
Ми були єдиною командою: був і тренер, і мій другий тренер. Ми всі працювали сьогодні від самого початку й до останнього пострілу.
На бронзовому фіналі адреналін відпустив. Я бачила, як нервується сербська пара, і мені, навпаки, хотілося заспокоїтись. І мені це вдалось", - зазначила Костевич.
Раніше, Олена Костевич та Олег Омельчук здобули бронзову нагороду Олімпійських ігор у змаганнях змішаних команд у стрільбі з пневматичного пістолета (дистанція 10 м).