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Назвали речовину, яку виявили у допінг-пробі українки Єлістратової

Сьогодні 10:10 1606 0
У допінг-пробі тріатлоністки виявлений еритропоетин
Назвали речовину, яку виявили у допінг-пробі українки Єлістратової
#Єлістратова

Джерело - sportarena.com.

У допінг-пробі українки Юлії Єлістратової, яка мала сьогодні стартувати на Олімпіаді в Токіо, був виявлений еритропоетин.

Про це повідомляє пресслужба міжнародного агентства з тестування (ITA).

Агенство тимчасово відсторонило Єлістратова від змагань.

Єлістратова здала позитивну пробу 5 червня в час Кубка Європи з тріатлону, який проходив в Дніпрі.

Українка має право вимагати провести аналіз проби B і оскаржити рішення про тимчасове відсторонення в Спортивному арбітражному суді.

 Для українки це могли бути четверті Ігри в кар'єрі. Однак українська тріатлоністка пропустить Ігри в Токіо через підозри у вживанні допінгу.

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