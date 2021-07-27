У допінг-пробі тріатлоністки виявлений еритропоетин

У допінг-пробі українки Юлії Єлістратової, яка мала сьогодні стартувати на Олімпіаді в Токіо, був виявлений еритропоетин.

Про це повідомляє пресслужба міжнародного агентства з тестування (ITA).

Агенство тимчасово відсторонило Єлістратова від змагань.

Єлістратова здала позитивну пробу 5 червня в час Кубка Європи з тріатлону, який проходив в Дніпрі.

Українка має право вимагати провести аналіз проби B і оскаржити рішення про тимчасове відсторонення в Спортивному арбітражному суді.

Для українки це могли бути четверті Ігри в кар'єрі. Однак українська тріатлоністка пропустить Ігри в Токіо через підозри у вживанні допінгу.