Австралійка виграла змагання з з олімпійським рекордом

Маккіон та Рилов стали переможцями у плаванні на 100 метрів на спині

Джерело - Чемпіон.

На Олімпійських іграх у Токіо відбулися фінали у плаванні на 100 метрів на спині у чоловіків та жінок.

Золоту медаль у жінок австралійка Кейлі Маккіон з олімпійським рекордом. Канадка Кулі Масс та американка Реган Сміт здобули відповідно срібну та бронзову медалі.

У змаганнях серед чоловіків найкращим став Євгеній Рилов (ОКР). Климент Колесников (ОКР) та Раян Мерфі посіли друге та третє місця.

Раніше, Костевич та Омельчук принесли Україні третю бронзову нагороду на Олімпійських іграх.