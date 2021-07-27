Вперше український прапороносець виграв медаль Олімпіади

Джерело - Чемпіон.
На попередніх шести літніх і семи зимових Олімпійських іграх, на яких була представлена збірна України, прапороносці нашої команди неодмінно поверталися додому без медалі.
Цього року прапороносцями були відразу двоє спортсменів - олімпійська чемпіонка Афін-2004 з кульової стрільби Олена Костевич і чемпіон світу 2015 року з фехтування Богдан Нікішин.
Олені вдалося розвінчати міф. Костевич в мікст-парі з Олегом Омельчуком завоювала бронзу в кульовій стрільбі з пневматичного пістолета з 10 м.