Вперше український прапороносець виграв медаль Олімпіади

Костевич перервала неприємну традицію

Джерело - Чемпіон.

На попередніх шести літніх і семи зимових Олімпійських іграх, на яких була представлена ​​збірна України, прапороносці нашої команди неодмінно поверталися додому без медалі.

Цього року прапороносцями були відразу двоє спортсменів - олімпійська чемпіонка Афін-2004 з кульової стрільби Олена Костевич і чемпіон світу 2015 року з фехтування Богдан Нікішин.

Олені вдалося розвінчати міф. Костевич в мікст-парі з Олегом Омельчуком завоювала бронзу в кульовій стрільбі з пневматичного пістолета з 10 м.