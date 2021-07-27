 Токіо-2020. Розклад та результати Олімпійських ігор на 27 липня | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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Токіо-2020. Розклад та результати Олімпійських ігор на 27 липня

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Токіо-2020. Розклад та результати Олімпійських ігор на 27 липня
#Олімпійські ігри-2020

Джерело - Чемпіон.

27 липня відбудеться 4-й день Олімпійських ігор-2020, у якому розіграється відразу 22 комплект медалей.

  Актуально: Токіо-2020. Повний розклад Олімпійських ігор: Фінали та медалі

Розклад 4-го дня Олімпіади-2020, 27 липня (22 комплекти медалей)

0:30 - 3:10. Триатлон.

Жінки:

1. Флора Даффі (Бермудські острови)
2. Джорджія Тейлор-Браун (Великобританія)
3. Кеті Заферес (США)

1:00 - 8:20. Серфінг.

Чоловіки

1. Італо Феррейра (Бразилія)
2. Каноа Ігарасі (Японія)
3. Оуен Райт (Австралія)

Жінки

1. Карісса Мур (США)
2. Б'янка Бейтендаг (ПАР)
3. Амуро Цудзукі (Японія)

2:30 - 6:00. Академічне веслування. Чоловіки - четвірки парні. Жінки - четвірки парні

3:00 - 16:50. Пляжний волейбол. Чоловіки. Жінки. Груповий етап

3:00 - 13:30. Регбі-7. Чоловіки. Груповий етап. Плей-оф

3:00 - 15:30. Гандбол. Жінки. Груповий етап

3:00 - 10:30. Кульова стрільба. Змішані команди

Пістолет 10 м:

1. Китай
2. ОКР
3. Україна (Олена Костевич та Олег Омельчук)

Гвинтівка, 10 м

1. Китай
2. США
3. ОКР

3:00 - 15:45. Волейбол. Жінки. Груповий етап

3:30 - 16:15. Хокей на траві. Чоловіки. Груповий етап

3:30 - 12:00. Стрільба з лука. Чоловіки індивідуальні змагання. Жінки індивідуальні змагання. Відбірковий етап

4:00 - 16:00. Бадмінтон. Чоловіки. Жінки. Чоловіки пари. Жінки пари. Змішані команди. Груповий етап

4:00 - 16:30. Настільний теніс. Чоловіки індивідуальні змагання. Жінки індивідуальні змагання. Відбірковий етап

4:00 - 13:50 Водне поло. Чоловіки. Груповий етап

4:00 - 15:00 Баскетбол. Жінки. Груповий етап

4:30 - 15:00. Плавання. 

Чоловіки

200 м вільним стилем

1. Том Дін (Великобританія)
2. Данкан Скотт (Великобританія)
3. Фернандо Шеффер (Бразилія)

100 м спина

1. Євген Рилов (ОКР)
2. Климент Колесніков (ОКР)
3. Ряан Мерфі (США)

Жінки

100 м спина

1. Кейлі Маккіон (Австралія)
2. Кайлі Мас (Канада)
3. Реган Сміт (США)

100 м брас

1. Лідія Джейкоби (США)
2. Татьяна Шенмейкер (ПАР)
3. Ліллі Кінґ (США)

5:00. Теніс. Чоловіки. Жінки. Індивідуальні та парні змагання

5:00 - 14:45. Бокс. Чоловіки(69 кг, 91 кг). Жінки(60 кг, 69 кг). Відбірковий етап

6:05 - 12.00. Вітрильний спорт. Чоловіки. Жінки

7:30 - 16:50. Баскетбол 3х3. Чоловіки. Жінки. Груповий етап. Плей-оф

8:00 - 11:00. Гребля на байдарках і каное.

К-1 слалом, жінки:

1. Рікарда Функ (Німеччина)
2. Майялен Шурро (Іспанія)
3. Джессіка Фокс (Австралія)

9:00 - 11:00. Велоспорт, маунтинбайк.

Жінки:

1. Іоланда Нефф (Швейцарія)
2. Сіна Фрай (Швейцарія)
3. Лінда Індерганд (Швецария)

9:00 - 10:00. Стрибки у воду. Синхрон

10 м, жінки:

1. Китай
2. США
3. Мексика

9:50 - 12:00. Важка атлетика.

Жінки - 59 кг:

1. Ко Сінчунь (Китайський Тайбей)
2. Поліна Гур'єва (Туркменістан)
3. Мікіко Андо (Японія)

11:00 - 13:40. Дзюдо. Чоловіки - 81 кг. Жінки - 63 кг

10:30 - 16:15. Футбол. Жінки. Груповий етап

11:30 - 16:40. Кінний спорт. командна виїздка

12:30 - 14.40. Фехтування. Жіноча шпага, команда

13.00 - 16:40. Тхеквондо. Чоловіки - 80 кг. Жінки - 67 кг

13:45 - 16:00. Спортивна гімнастика. Командне багатоборство, жінки

13:50 - 16:00. Важка атлетика. Жінки - 64 кг

14:00 - 16:30. Софтбол. фінальний матч

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