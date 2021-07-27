Токіо-2020. Розклад Олімпійських ігор на 27 липня

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27 липня відбудеться 4-й день Олімпійських ігор-2020, у якому розіграється відразу 22 комплект медалей.
Актуально: Токіо-2020. Повний розклад Олімпійських ігор: Фінали та медалі
Розклад 4-го дня Олімпіади-2020, 27 липня (22 комплекти медалей)
0:30 - 3:10. Триатлон. жінки
1:00 - 8:20. Серфінг. Чоловіки. Жінки. Плей-оф
2:30 - 6:00. Академічне веслування. Чоловіки - четвірки парні. Жінки - четвірки парні
3:00 - 16:50. Пляжний волейбол. Чоловіки. Жінки. Груповий етап
3:00 - 13:30. Регбі-7. Чоловіки. Груповий етап. Плей-оф
3:00 - 15:30. Гандбол. Жінки. Груповий етап
3:00 - 10:30. Кульова стрільба. Змішані команди
Пістолет 10 м:
1. Китай
2. ОКР
3. Україна (Олена Костевич та Олег Омельчук)
Гвинтівка, 10 м
3:00 - 15:45. Волейбол. Жінки. Груповий етап
3:30 - 16:15. Хокей на траві. Чоловіки. Груповий етап
3:30 - 12:00. Стрільба з лука. Чоловіки індивідуальні змагання. Жінки індивідуальні змагання. Відбірковий етап
4:00 - 16:00. Бадмінтон. Чоловіки. Жінки. Чоловіки пари. Жінки пари. Змішані команди. Груповий етап
4:00 - 16:30. Настільний теніс. Чоловіки індивідуальні змагання. Жінки індивідуальні змагання. Відбірковий етап
4:00 - 13:50 Водне поло. Чоловіки. Груповий етап
4:00 - 15:00 Баскетбол. Жінки. Груповий етап
4:30 - 15:00. Плавання. Чоловіки - 200 м вільним стилем, 100 м спина. Жінки - 100 м спина, 100 м брас
5:00. Теніс. Чоловіки. Жінки. Індивідуальні та парні змагання
5:00 - 14:45. Бокс. Чоловіки(69 кг, 91 кг). Жінки(60 кг, 69 кг). Відбірковий етап
6:05 - 12.00. Вітрильний спорт. Чоловіки. Жінки
7:30 - 16:50. Баскетбол 3х3. Чоловіки. Жінки. Груповий етап. Плей-оф
8:00 - 11:00. Гребля на байдарках і каное. К-1 слалом, жінки
9:00 - 11:00. Велоспорт, маунтинбайк. Жінки
9:00 - 10:00. Стрибки у воду. Синхрон, 10 м, жінки
9:50 - 12:00. Важка атлетика. Жінки - 59 кг
11:00 - 13:40. Дзюдо. Чоловіки - 81 кг. Жінки - 63 кг
10:30 - 16:15. Футбол. Жінки. Груповий етап
11:30 - 16:40. Кінний спорт. командна виїздка
12:30 - 14.40. Фехтування. Жіноча шпага, команда
13.00 - 16:40. Тхеквондо. Чоловіки - 80 кг. Жінки - 67 кг
13:45 - 16:00. Спортивна гімнастика. Командне багатоборство, жінки
13:50 - 16:00. Важка атлетика. Жінки - 64 кг
14:00 - 16:30. Софтбол. фінальний матч