Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 26 липня, відбулося два матчі олімпійського турніру з баскетболу серед чоловічих команд.
Актуально: Збірна США вперше з 2004 року поступилася на Олімпійських іграх з баскетболу
Збірна Словенії переграла Аргентину, а команда Японії поступилася Іспанії.
Зірка Далласа Лука Дончіч набрав 48 очок, 11 підбирань і 5 передач.
Олімпійські ігри-2020
26 липня, 1 тур
Група C
Аргентина – Словенія 100:118 (24:32, 18:30, 24:26, 34:30)
Японія – Іспанія 77:88 (14:18, 14:30, 28:21, 21:19)