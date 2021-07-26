Перша ракетка України Еліна Світоліна хоче якнайшвидше відновитися до матчу проти Марієї Саккарі із Греції.

Про це розповіла сам українська тенісистка.

"Підготовка до гри проти Марії Саккарі? Зараз я намагаюся якомога швидше відновитися. Думала, що у мене буде один день відпочинку, але ми граємо завтра. Холодна ванна, потім масаж і повне відновлення. Сподіваюся, що зможу підготуватися до цього непростого матчу завтра.

У плані тактичної підготовки, то з моїм тренером, Енді Беттлсом, ми завжди на зв'язку. Також тут є капітан збірної Михайло Філіма, він знає мою гру, на Кубку Федерації він бачив багато матчів і різних ситуацій, так що він теж допомагає", - сказала Світоліна.