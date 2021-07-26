 Світоліна очікує непростого матчу з Саккарі на Олімпіаді-2020 | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
Провал Харлан, перемога Світоліної та інші підсумки змагального дня - 26 липня
Сьогодні 18:07 3258
Ворскла - Дніпро-1 2:2. Огляд матчу
Сьогодні 23:24 45
Токіо-2020. Розклад Олімпійських ігор на 27 липня
Сьогодні 22:32 204
Токіо-2020. Усі переможці третього змагального дня - 26 липня
Сьогодні 22:21 678
УПЛ: Ворскла зіграла результативну нічию з Дніпро-1 у 1 турі
Сьогодні 21:30 1751 1
Металіст у матчі з двома вилученнями переміг Альянс
Сьогодні 20:23 652
Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 27 липня
Сьогодні 20:16 1325
Реал відмовився віддавати в оренду Луніна
Сьогодні 18:44 1471
Українку Єлістратову відсторонили від Олімпіади
Сьогодні 17:41 23788
Медальний залік Олімпійських ігор
Сьогодні 17:02 22576
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Мить тріумфу! Рейзлін отримав бронзову медаль Токіо-2020
Мить тріумфу! Рейзлін отримав бронзову медаль Токіо-2020 Андрій Твердохліб
Вчора 21:18 731
Драма дня: спортсменка святкувала золото Олімпіади, але воно виявилось марним
Драма дня: спортсменка святкувала золото Олімпіади, але воно виявилось марним Андрій Дунець
Вчора 14:30 111288
ВІДЕО. Юний Денис Берінчик влаштував бій надворі в рідному селі
ВІДЕО. Юний Денис Берінчик влаштував бій надворі в рідному селі Андрій Твердохліб
Вчора 13:42 11661 1
26-річна харків'янка Ганна Васюк тягає вантажівки та літаки
26-річна харків'янка Ганна Васюк тягає вантажівки та літаки Андрій Твердохліб
Вчора 04:05 1084
Росію звинуватили у несплаті за побутову техніку в Токіо
Росію звинуватили у несплаті за побутову техніку в Токіо Андрій Твердохліб
Вчора 03:13 1066
У чемпіонаті MLS було забито фантастичний гол
У чемпіонаті MLS було забито фантастичний гол Андрій Твердохліб
Вчора 02:29 2757
Зірковий український боксер одружився
Зірковий український боксер одружився Андрій Твердохліб
Вчора 02:22 1531
Дівчина дня. Неймовірна Дар'я Білодід принесла Україні першу медаль на Іграх у Токіо-2020
Дівчина дня. Неймовірна Дар'я Білодід принесла Україні першу медаль на Іграх у Токіо-2020 Андрій Твердохліб
Вчора 02:12 2123
Гангстер із Чикаго: Берінчик знову здивував яскравим виходом на бій
Гангстер із Чикаго: Берінчик знову здивував яскравим виходом на бій Андрій Твердохліб
24.07.2021 23:55 959
Фото дня. Нагородження Дар'ї Білодід на Олімпійських іграх у Токіо
Фото дня. Нагородження Дар'ї Білодід на Олімпійських іграх у Токіо Андрій Твердохліб
24.07.2021 23:43 1528
Прямі трансляції
Навколо спорту

Світоліна очікує непростого матчу з Саккарі на Олімпіаді-2020

Сьогодні 23:11 149 0
Еліна Світоліна прокоментувала наступний матч на Олімпіаді-2020
Світоліна очікує непростого матчу з Саккарі на Олімпіаді-2020
#Світоліна

Джерело - btu.org.ua.

Перша ракетка України Еліна Світоліна хоче якнайшвидше відновитися до матчу проти Марієї Саккарі із Греції.

Про це розповіла сам українська тенісистка.

"Підготовка до гри проти Марії Саккарі? Зараз я намагаюся якомога швидше відновитися. Думала, що у мене буде один день відпочинку, але ми граємо завтра. Холодна ванна, потім масаж і повне відновлення. Сподіваюся, що зможу підготуватися до цього непростого матчу завтра.

У плані тактичної підготовки, то з моїм тренером, Енді Беттлсом, ми завжди на зв'язку. Також тут є капітан збірної Михайло Філіма, він знає мою гру, на Кубку Федерації він бачив багато матчів і різних ситуацій, так що він теж допомагає", - сказала Світоліна.

Нагадаємо, Світоліна перемогла Томлянович у другому колі Олімпіади.

Коментарі ()