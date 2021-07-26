 Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 27 липня | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 27 липня

Сьогодні 20:16 535 0
Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 27 липня
#Олімпійські ігри-2020

Джерело - Чемпіон.

27 липня, на ХХХІІ літніх Олімпійських іграх на старт вийдуть 11 представників України.

Кульова стрільба
03:00 - 10:30 - мікст, пістолет: Олена Костевич, Олег Омельчук

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Бадмінтон
07:20 - одиночний розряд, чоловіки (груповий раунд, корт № 3): Артем Почтарьов
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Стрільба з лука

07:44 - жінки, особисті змагання, 1/32 фіналу: Лідія Січенікова
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Теніс
Не раніше 08:00 - одиночний разряд, центральний корт, матч 3, жінки (раунд 3): Еліна Світоліна 
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Веслування на байдарках
08:00 (10:15 фінал) - слалом, жінки (півфінал): Вікторія Ус
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Бокс
08:12 - жінки, напівсередня вага, до 69 кг (1/16 фіналу): Анна Лисенко
--------------------------------------
Велоспорт
09:00 - маунтінбайк: Яна Беломоіна
--------------------------------------
Плавання
13:20 - вільним стилем, 100 м (попередні запливи): Сергій Швецов
14:40 - вільним стилем, 800 м (попередні запливи): Сергій Фролов, Михайло Романчук
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