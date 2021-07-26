Джерело - Чемпіон.
Американський спортсмен зі стендової стрільби Вінсент Хенкок здобув золоту нагороду Олімпійських ігор у скіті.
Срібну нагороду завоював данський стрілок Йеспер Хансен. Трійку замкнув Абдулла Аль-Рашиді з Кувейту.
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Джерело - Чемпіон.
Американський спортсмен зі стендової стрільби Вінсент Хенкок здобув золоту нагороду Олімпійських ігор у скіті.
Срібну нагороду завоював данський стрілок Йеспер Хансен. Трійку замкнув Абдулла Аль-Рашиді з Кувейту.