Матч лідерів групи Е відбудеться 27 липня

Джерело - УАФ.

Поєдинок жіночих збірних Канади та Великої Британії у 3-му турі групі Е Олімпіади-2020 обслуговуватимуть українські рефері.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Роль головного арбітра виконуватиме Катерина Монзуль. На лініях їй допомагатимуть співвітчизниця Марина Стрілецька та чешка Люсі Ратайова. Четвертим арбітром буде Кейт Яцевич з Австралії. Матч лідерів групи Е відбудеться 27 липня.

До слова, українські арбітрині вже встигли відпрацювати на матчі 1-го туру групи F між Китаєм та Бразилією.