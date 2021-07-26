 На Олімпійських іграх розіграли перші медалі у маунтинбайку | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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На Олімпійських іграх розіграли перші медалі у маунтинбайку

Сьогодні 11:38 84 0
Британець виграв золоті нагороди
На Олімпійських іграх розіграли перші медалі у маунтинбайку
#Олімпіада

Джерело - Чемпіон.

У третій ігровий день Олімпійських ігор велосипедисти виступили в дисципліні маунтинбайк.

Перемогу в чоловічому заїзді на 28.25 км завоював британець Томас Підкок, який подолав дистанцію за 1:25:14. Срібний результат показав представник Швейцарії  Матіас Флюкігер, який поступився лідеру 20 секунд. Бронзою задовольнявся іспанець Давид Валеро, який відстав від першого місця на 34 секунди.

Результати чоловічого заїзду в маунтинбайку на Олімпіаді в Токіо:

Раніше, Кононенко не фінішувала у груповій гонці на Олімпіаді.

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