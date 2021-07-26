На Олімпійських іграх розіграли перші медалі у маунтинбайку

Британець виграв золоті нагороди

Джерело - Чемпіон.

У третій ігровий день Олімпійських ігор велосипедисти виступили в дисципліні маунтинбайк.

Перемогу в чоловічому заїзді на 28.25 км завоював британець Томас Підкок, який подолав дистанцію за 1:25:14. Срібний результат показав представник Швейцарії Матіас Флюкігер, який поступився лідеру 20 секунд. Бронзою задовольнявся іспанець Давид Валеро, який відстав від першого місця на 34 секунди.

Результати чоловічого заїзду в маунтинбайку на Олімпіаді в Токіо:

Раніше, Кононенко не фінішувала у груповій гонці на Олімпіаді.