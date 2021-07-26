Світоліна переграла Томлянович у другому колі Олімпіади

Матч тривав дві години 23 хвилини

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна на Олімпіаді в Токіо у матчі другого кола українка обіграла Айлу Томлянович.

Матч тривав дві години 23 хвилини. Світоліна виконала два ейси, припустилася шести подвійних помилок та використала 7 з 18 бейк-пойнти.

У наступному колі Світоліна зіграє з Марією Саккарі (Греція).

Олімпійські ігри-2020

Жінки

26 липня, друге коло

Еліна Світоліна (Україна) - Айла Томлянович (Австралія) 4:6, 6:3, 6:4

Нагадаємо, Еліна Світоліна в парі з Даяною Ястремською програла в Токіо у парному розряді.