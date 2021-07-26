Світоліна переграла Томлянович у другому колі Олімпіади

Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка України Еліна Світоліна на Олімпіаді в Токіо у матчі другого кола українка обіграла Айлу Томлянович.
Матч тривав дві години 23 хвилини. Світоліна виконала два ейси, припустилася шести подвійних помилок та використала 7 з 18 бейк-пойнти.
У наступному колі Світоліна зіграє з Марією Саккарі (Греція).
Олімпійські ігри-2020
Жінки
26 липня, друге коло
Еліна Світоліна (Україна) - Айла Томлянович (Австралія) 4:6, 6:3, 6:4
Нагадаємо, Еліна Світоліна в парі з Даяною Ястремською програла в Токіо у парному розряді.