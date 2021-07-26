Тренер Харлан вказав причини поразки на Олімпійських іграх

Виступ спортсменки прокоментував її тренер

Джерело - Суспільне спорт.

Найкраща українська шаблістка Ольга Харлан поступилася в першій зустрічі Олімпійських ігор в Токіо через слабкі дії в атаці.

Про це заявив тренер збірної України Олег Штурбабін.

"У фехтуванні на шаблях головне атака. Наш хліб це атака. Сьогодні в Олі не виходила атака. Явно Оля показала не найсильніше фехтування. Було дуже багато помилок, зазвичай в таких ситуаціях не помиляються", - сказав Штурбабін.

Відзначимо, що після поразки Харлан повідомила про бажання зробити паузу у виступах.