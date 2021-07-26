Джерело - sport.segodnya.ua.
Слова триразової призерки Олімпіад і шестиразової чемпіонки світу росіянки Юлії Ефімової спровокували конфлікт з трансляторами Ігор-2020.
Про це повідомляє Матч ТВ.
Після виходу в фінал на дистанції 100 м брасом Єфімова висловила невдоволення раннім часом стартів і натякнула на продажність працівників ТБ.
"Вранці важко. Про це говорять всі результати. Тим більше коли вчора ми ввечері пізно-пізно закінчили, а сьогодні вже з ранку рано-рано вставати. І поки ти відійдеш від вечірньої дистанції, пізно заснеш, потім ранній підйом... З ранку не йде такий результат, як треба.
Чому ставлять ранкові запливи? На жаль, в нашому світі гроші вирішують все. А на інтереси спортсменів не звертають уваги.
Так, було б більш видовищними і ми б бачили більш високі результати, проходь фінали ввечері. Билися б світові рекорди. Але так теж цікаво, адже підвищується непередбачуваність", - зазначила Єфімова.
На слова Ефімової відповів виконавчий директор Олімпійської служби мовлення (OBS) Янніс Ексархос, обурений виразом, що гроші вирішують все.
"Ми консультувалися з FINA, таке не вперше. Раніше змагання так проводились на Олімпіаді в Пекіні-2008, на чемпіонаті світу в Південній Кореї, такі питання були узгоджені. Спортсмени в курсі і спеціально готувалися. Що стосується світових рекордів, то ми подивимося, як буде", - зазначив Ексархос.
Раніше, Харлан сенсаційно програла в першому поєдинку Олімпійських ігор.