Слова триразової призерки Олімпіад і шестиразової чемпіонки світу росіянки Юлії Ефімової спровокували конфлікт з трансляторами Ігор-2020.

Про це повідомляє Матч ТВ.

Після виходу в фінал на дистанції 100 м брасом Єфімова висловила невдоволення раннім часом стартів і натякнула на продажність працівників ТБ.

"Вранці важко. Про це говорять всі результати. Тим більше коли вчора ми ввечері пізно-пізно закінчили, а сьогодні вже з ранку рано-рано вставати. І поки ти відійдеш від вечірньої дистанції, пізно заснеш, потім ранній підйом... З ранку не йде такий результат, як треба.

Чому ставлять ранкові запливи? На жаль, в нашому світі гроші вирішують все. А на інтереси спортсменів не звертають уваги.

Так, було б більш видовищними і ми б бачили більш високі результати, проходь фінали ввечері. Билися б світові рекорди. Але так теж цікаво, адже підвищується непередбачуваність", - зазначила Єфімова.