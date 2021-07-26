Плавець став дворазовим олімпійським чемпіоном

Джерело - Чемпіон.

Плавець з Великої Британії Адам Піті приніс своїй команді перше золото на Олімпійських іграх в Токіо.

Піті став переможцем фінального запливу на дистанції 100 метрів брасом. Його результат - 57,37 секунди.

Друге місце посів представник Нідерландів Арно Каммінг, що показав час 58,00 секунд. Бронзову медаль завоював Ніколо Мартіненго з Італії - 58,33.

26-річний Піті став дворазовим олімпійським чемпіоном на цій дистанції - на Олімпіади 2016 роки йому також не було рівних.

Раніше, Харлан сенсаційно програла в першому поєдинку Олімпійських ігор.