У 2016 році Чусовітіна увійшла до Книги рекордів Гіннеса

Джерело - Чемпіон.

46-річна гімнастка з Узбекистану Оксана Чусовітіна оголосила про завершення кар’єри після виступу на Олімпійських іграх у Токіо.

Це була восьма Олімпіада, в якій вона брала участь.

У кваліфікаційному раунді опорного стрибка спортсменка набрала 14,166 балів і зайняла 11-е місце серед 16 учасниць. Цей результат не дозволив їй пройти в наступний етап.

У 2016 році вона увійшла до Книги рекордів Гіннеса як єдина в світі учасниця семи Олімпіад.

Оксана Чусовітіна - чемпіонка Олімпійських ігор в Барселоні 1992 року, триразова чемпіонка світу, переможниця Азійських ігор. Вона є заслуженою спортсменкою Узбекистану.