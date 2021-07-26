 Токіо-2020. Усі переможці другого змагального дня - 25 липня | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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Токіо-2020. Усі переможці другого змагального дня - 25 липня

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Токіо-2020. Усі переможці другого змагального дня - 25 липня
#Олімпійські ігри-2020

Джерело - Чемпіон.

У Токіо завершився другий змагальний день Олімпійських ігор-2020, у якому було розіграно 18 комплектів медалей.

Збірна України завоювала лише одну медаль. Бронзову нагороду здобув 36-річний фехтувальник Ігор Рейзлін. У сутичці за третє місце Рейзлін впевнено переміг італійця та Андреа Сантарреллі - 15:12. Тріумфував у чоловічій шпазі француз Ромен Канноне, який у фіналі здолав угорця Ґерґелі Шиклоші.

У змаганнях з жіночої рапіри перемогу здобула представниця США Лі Кіфер. Друге та третє місце посіли спортсменки без прапора Інна Деріглазова та Лариса Коробейнікова.

Американець Вільям Шанер завоював золото у стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10 м, обійшовши китайських спортсменів Шень Ліхао та Яна Хаожань.

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Віталіна Бацарашкіна, яка представляє ОКР, перемогла у стрільбі з пневматичного пістолета. Срібло здобула болгарка Антоанета Костадінова, трійку замкнула Рансінь Цзян з Китаю.

Японець Юто Хорігоме став першим в історії чемпіоном Олімпійських ігор з скейтбордингу. Срібло у бразильця Келвіна Хофлера, замкнув трійку американець Джаггер Ітон.

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У плаванні розігрувалося відразу 4 комплекти медалей. У комплексному змаганні на 400 метрів перемогу здобув американець Чейз Каліш, другим став його співвітчизник Джей Лізерленд. Бронзу завоював Брендон Сміт з Австралії. Ахмед Хафнауі з Тунісу переміг у змаганнях вільним стилем. Срібну медаль отримав австралієць Джек Маклафлін, трійку замкнув Кіран Сміт, який представляє США. У жіночих змаганнях збірна Австралії побила світовий рекорд у естафеті 4х100 вільним стилем. Срібло дісталось представницям Канади, а ТОП 3 замкнули американки. В індивідуальних змаганнях на дистанції 400 метрів вільним стилем японка Юї Охасі здобула перемогу, обійшовши двох представниць США Емму Веянт та Хейлі Флікінджер.

Переможницею груповою гонки в жіночому шосейному велоспорті стала Анна Кайзенхофер з Австрії. Нідерландка Аннем'єр ван Влеутен та італійка Боргіні Лонго відповідно здобули срібну та бронзову нагороди.

Жіноча збірна Південної Кореї завоювала перемогу в командних змаганнях зі стрільбі з лука. У фіналі корейські спортсменки перемогли представників ОКР. У поєдинку за третє місце збірна Німеччини була сильнішою за Білорусь

У змаганнях з важкої атлетики було розіграно 2 комплекти нагород серед чоловіків. У ваговій категорії до 61 кг перемогу здобув китаєць Лі Фабінь. Друге місце посів індонезієць Еко Іраван. Трійку замкнув Ігор Сон з Казахстану. Пізніше, у категорії до 67 кг, золото виграв інший китайський спортсмен - Чен Ліцзюнь. Другим став Луїс Москера з Колумбії, трійку замкнув італієць Мірко Дзанні.

Брат та сестра Хіфумі Абе і Ута Абе принесли Японії два золота в дзюдо. Хіфумі у ваговій категорії до 66 кг переміг у фіналі Важа Маргвелашвілі з Грузії. Бронзові нагороди вибороли Даніель Каргіні з Бразилії та представник Південної Кореї Ан Ба Ул. Ута в категорії до 52кг здолала у фіналі Амандін Бушар з Франції. Бронзу завоювали італійка Одетт Джуффріда та Челсі Джілс з Великобританії.

Ще два комплекти нагород розігрувалися у тхеквондо. Улугбек Рашитов з Узбекистану став найкращим у ваговій категорії до 68 кг, перемігши у фіналі британця Бредлі Сіндена. Бронзові медалі здобули Чжао Шуай з Китаю та представник Туреччини Хакан Речбер. Американка Анастасія Золтич у фіналі перемогла Тетяну Мініну, яка представляє ОКР. Бронзові нагороди вибороли Ло Чіа-Лінг з Китайського Тайбея та Хатідже Кюбра Ільгюн з Туреччини.

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