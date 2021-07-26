Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 26 липня

Джерело - Чемпіон.
26 липня, на ХХХІІ літніх Олімпійських іграх на старт вийдуть 14 представників України.
Медальний залік Олімпійських ігор
Стендова стрільба
03:00 (фінал - 08:50) - круглий стенд, жінки (кваліфікація): Ірина Маловічко
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Фехтування
03:55 (фінал - 14:45) - шабля, жінки (особисті змагання): Ольга Харлан
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Теніс
05:00 - одиночний разряд, корт 2, матч 3, жінки (раунд 2): Еліна Світоліна
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Настільний теніс
06:00 - одиночний разряд, чоловіки (раунд 2 ): Коу Лей
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Стрибки у воду
09:00 - вишка 10 м, синхронні стрибки, чоловіки (фінал): Олексій Середа, Олег Сербін
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Бадмінтон
12:40 - одиночний розряд, жінки (груповий раунд, корт № 3): Марія Улітіна
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Спортивна гімнастика
13:00 - 16:00 - командна першість, чоловіки (фінал): Ілля Ковтун, Ігор Радівілов, Євген Юденков, Петро Пахнюк.
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Плавання
13:20 - баттерфляй, 200 м (попередні запливи): Денис Кесіль, Ігор Трояновський
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Важка атлетика
13:50 - до 55 кг, жінки: Каміла Конотоп