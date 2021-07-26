Токіо-2020. Розклад і результати Олімпійських ігор на 26 липня

Джерело - Чемпіон.

26 липня відбудеться третій день Олімпійських ігор-2020, у якому розіграється відразу 21 комплект медалей.

Актуально: Токіо-2020. Повний розклад Олімпійських ігор: Фінали та медалі

Розклад 3-го дня Олімпіади-2020:

0:30 - 3:00. Триатлон. чоловіки

1. Крістіан Блюмменфельт (Норвегія)

2. Алекс Ії (Великобританія)

3. Хайден Вільде (Нова Зеландія)

1:00 - 10:40. Серфінг. Чоловіки. Жінки. Відбірковий етап

3:00 - 11:15. Стендова стрільба. Скіт

Чоловіки

Жінки

1. Ембер Інгліш (США)

2. Діана Бакосі (Італія)

3. Мень Вей (Китай)

3:00 - 16:50. Пляжний волейбол. Чоловіки. Жінки. Груповий етап

3:00 - 13:30. Регбі-7. Чоловіки. Груповий етап

3:00 - 15:45. Волейбол. Чоловіки. Груповий етап

3:00 - 15:30. Гандбол. Чоловіки. Груповий етап

3:00 - 7:55. Скейтбординг.

Жінки, вулиця:

1. Момідзі Нісія (Японія)

2. Райсса Ліл (Бразилія)

3. Фуна Накаямі (Японія)

3:30 - 16:45. Хокей на траві. Чоловіки. Жінки. Груповий етап

4:00 - 15:30. Бадмінтон. Чоловіки. Жінки. Чоловіки пари. Жінки пари. Змішані команди. Груповий етап

4:00 - 15:00 Баскетбол. Чоловіки. Жінки. Груповий етап

4:00 - 14:00. Софтбол. Відбірковий етап

4:15 - 16:50. Баскетбол 3х3. Чоловіки. Жінки. Груповий етап

4:30 - 6:40. Плавання.

Жінки

100 м, батерфляй

1. Маргарет Макніл (Канада)

2. Чжан Юйфей (Китай)

3. Емма Маккеон (Австралія)

400 м, вільний стиль

1. Аріарне Тітмус (Австралія)

2. Кетлін Кейті Ледекі (США)

3. Лі Бінцзе (Китай)

Чоловіки

100 м, брас

1. Адам Піті (Великобританія)

2. Арно Каммінг (Нідерланди)

3. Ніколо Мартіненго (Італія)

4х100 м, вільний стиль, естафета

1. США

2. Італія

3. Австралія

5:00 - 15:00. Бокс. Чоловіки(52кг, 75кг). Жінки(57кг). Відбірковий етап

5:00. Теніс. Чоловіки. Жінки. Індивідуальні та парні змагання

6:05 - 12.00. Вітрильний спорт. Чоловіки. Жінки

7:45 - 11:25. Стрільба з лука. чоловічі збірні

8:00 - 13:50 Водне поло. Жінки. Груповий етап

8:00 - 10:45. Гребля на байдарках і каное. З-1 слалом, чоловіки

9:00 - 11:00. Велоспорт,

Маунтінбайк. чоловіки:

1. Томас Підкок (Великобританія)

2. Маттіас Флукігер (Швейцарія)

3. Давід Валеро (Іспанія)

9:00 - 10:00. Стрибки у воду.

Синхрон, 10 м, чоловіки

1. Томас Дейлі - Меттью Лі (Великобританія)

2. Чень Айсень - Цао Юань (Китай)

3. Олександр Бондар - Віктор Мінібаєв (ОКР)

...

6. Олексій Середа - Олег Сербін (Україна)

11:00 - 13:40. Дзюдо. Чоловіки - 73 кг. Жінки - 57 кг

12:00 - 16:25. Фехтування. Чоловіча рапіра, інд. Жіноча шабля, індивідуальні змагання

13.00 - 16:00. Спортивна гімнастика. Командне багатоборство, чоловіки

13.00 - 16:40. Тхеквондо. Чоловіки - 80 кг. Жінки - 67 кг

13:50 - 16:00. Важка атлетика. Жінки - 55 кг

14:00 - 16:10. Настільний теніс. змішані пари