 Іспанія перемогла Австралію, Франція здолала ЮАР. Результати 2 туру Олімпійських ігор | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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#Олімпійські ігри-2020

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 25 липня, відбувся другий тур групового етапу Олімпійських ігор-2020 у Токіо.

Олімпійські ігри-2020
25 липня, 2 тур

Єгипет - Аргентина 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 52 Медіна

Нова Зеландія - Гондурас 2:3 (1:1)

Голи: 1:0 - 10 Какаче, 1:1 - 45+1 Пальма, 2:1 - 49 Вуд, 2:2 - 78 Обрегон, 2:3 - 87 Рівас

Франція - Південна Африка 4:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 53 Кодісанг, 1:1 - 57 Жиньяк, 1:2 - 72 Макгопа, 2:2 - 78 Жиньяк, 2:3 - 81 Мокоена, 3:3 - 86 Жиньяк, 4:3 - 90+2 Саваньє

Бразилія - Кот-д'Івуар 0:0

Австралія - Іспанія 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 81 Оярсабаль

Румунія - Південна Корея 0:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 27 автогол Марін, 0:2 - 59 Ум Вон-Сан, 0:3 - 84 Лі Кан-Ін, 0:4 - 90 Лі Кан-Ін

Японія - Мексика 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 6 Кубо, 2:0 - 11 Доан(П), 2:1 - 85 Альвардо

Саудівська Аравія - Німеччина 2:3 (1:2)

Голи: 0:1 - 11 Амірі, 1:1 - 30 Аль-Наджей, 1:2 - 43 Ахе, 2:2 - 50 Аль-Наджей, 2:3 - 75 Удуохай

Нагадаємо, збірна США вперше з 2004 року поступилася на Олімпійських іграх з баскетболу.

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