 Рейзлін: Після бою радів і уперше за довгий час закричав | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
Рейзлін приніс Україні другу медаль на Олімпійських іграх
Сьогодні 14:38 1655
Медальний залік Олімпійських ігор
Сьогодні 16:25 11827
Токіо-2020. Розклад і результати Олімпійських ігор на 25 липня
Сьогодні 16:22 2379
Підтримай Усика в бою з Джошуа в Лондоні! Візова підтримка та допомога в придбанні квитків
Сьогодні 15:18 5917
Драма дня: спортсменка святкувала золото Олімпіади, але воно виявилось марним
Сьогодні 14:30 2521
Клуб НХЛ Вегас вибрав на драфті українця
Сьогодні 12:39 881
Світоліна перемогла німкеню у першому колі Олімпіади
Сьогодні 11:22 1106
Токіо-2020. Усі призери першого змагального дня - 24 липня
Сьогодні 10:36 495
Український фехтувальник переміг швейцарця в 1/8 фіналу Олімпіади
Сьогодні 09:39 741
Зантарая поступився словенцю у 1/8 фіналу Олімпійських ігор
Сьогодні 08:24 2590
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Драма дня: спортсменка святкувала золото Олімпіади, але воно виявилось марним
Драма дня: спортсменка святкувала золото Олімпіади, але воно виявилось марним Андрій Дунець
Сьогодні 14:30 2517
ВІДЕО. Юний Денис Берінчик влаштував бій надворі в рідному селі
ВІДЕО. Юний Денис Берінчик влаштував бій надворі в рідному селі Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:42 8996
26-річна харків'янка Ганна Васюк тягає вантажівки та літаки
26-річна харків'янка Ганна Васюк тягає вантажівки та літаки Андрій Твердохліб
Сьогодні 04:05 826
Росію звинуватили у несплаті за побутову техніку в Токіо
Росію звинуватили у несплаті за побутову техніку в Токіо Андрій Твердохліб
Сьогодні 03:13 689
У чемпіонаті MLS було забито фантастичний гол
У чемпіонаті MLS було забито фантастичний гол Андрій Твердохліб
Сьогодні 02:29 1517
Зірковий український боксер одружився
Зірковий український боксер одружився Андрій Твердохліб
Сьогодні 02:22 1018
Дівчина дня. Неймовірна Дар'я Білодід принесла Україні першу медаль на Іграх у Токіо-2020
Дівчина дня. Неймовірна Дар'я Білодід принесла Україні першу медаль на Іграх у Токіо-2020 Андрій Твердохліб
Сьогодні 02:12 1550
Гангстер із Чикаго: Берінчик знову здивував яскравим виходом на бій
Гангстер із Чикаго: Берінчик знову здивував яскравим виходом на бій Андрій Твердохліб
Вчора 23:55 728
Фото дня. Нагородження Дар'ї Білодід на Олімпійських іграх у Токіо
Фото дня. Нагородження Дар'ї Білодід на Олімпійських іграх у Токіо Андрій Твердохліб
Вчора 23:43 1390
Під час відкриття Олімпіади в Токіо відбулися масові протести
Під час відкриття Олімпіади в Токіо відбулися масові протести Андрій Твердохліб
Вчора 20:56 360
Відео дня. Сльози розпачу та радості Дар'ї Білодід
Відео дня. Сльози розпачу та радості Дар'ї Білодід Андрій Твердохліб
Вчора 20:17 828
Ціна олімпійської медалі: за "золото" Україна сплачує в 5 разів більше, ніж Німеччина і США
Ціна олімпійської медалі: за "золото" Україна сплачує в 5 разів більше, ніж Німеччина і США Андрій Твердохліб
Вчора 18:56 1620 2
Інгулець та Зірка: знайди десять відмінностей
Інгулець та Зірка: знайди десять відмінностей Андрій Дунець
Вчора 14:05 794
Олімпійська відвертість Ангеліни Радівілової
Олімпійська відвертість Ангеліни Радівілової Андрій Дунець
Вчора 11:53 882
Російський Перший канал перервав трансляцію під час виходу збірної України на Олімпійський стадіон
Російський Перший канал перервав трансляцію під час виходу збірної України на Олімпійський стадіон Андрій Твердохліб
23.07.2021 19:20 3314
Прямі трансляції
Навколо спорту

Рейзлін: Після бою радів і уперше за довгий час закричав

Сьогодні 17:41 93 0
Бронзовий призер Олімпіади поділився емоціями після виграної дуелі
Рейзлін: Після бою радів і уперше за довгий час закричав
#Рейзлін, #Олімпійські ігри-2020

Джерело - Суспільне Спорт.

36-річний український фехтувальник Ігор Рейзлін у матчі за третє місце на Олімпіаді в Токіо переміг італійця Андреа Сантареллі.

Бронзовий призер ОІ поділився емоціями після здобуття нагороди.

"Поки не знаю. Після бою радів, навіть уперше за довгий час навіть закричав. Зазвичай я не кричу, бо якщо буду кричати, то сил не залишиться. Одразу після бою радів, зараз - не знаю. Хочеться також команді принести медаль", - заявив спортсмен.

  Актуально: Рейзлін здобув історичну для України медаль на Олімпійських іграх

"Після півфіналу дуже сильно засмутився, оскільки хотілося потрапити у фінал. Засмутився і довелося себе ламати, переналаштовуватися, щоб поборотися за бронзу", - сказав Рейзлін.

Раніше Рейзлін в 1/8 фіналу переміг швейцарця Суї Гайнцера - 15:12. А у півфіналі змагань завдав поразки 18-річному Мохамеду Ельсаєду з Ізраїля - 15:13. У півфіналі Ігор Рейзлін поступився французу Ромену Канноне.

Коментарі ()