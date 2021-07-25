Рейзлін: Після бою радів і уперше за довгий час закричав

Джерело - Суспільне Спорт.
36-річний український фехтувальник Ігор Рейзлін у матчі за третє місце на Олімпіаді в Токіо переміг італійця Андреа Сантареллі.
Бронзовий призер ОІ поділився емоціями після здобуття нагороди.
"Поки не знаю. Після бою радів, навіть уперше за довгий час навіть закричав. Зазвичай я не кричу, бо якщо буду кричати, то сил не залишиться. Одразу після бою радів, зараз - не знаю. Хочеться також команді принести медаль", - заявив спортсмен.
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"Після півфіналу дуже сильно засмутився, оскільки хотілося потрапити у фінал. Засмутився і довелося себе ламати, переналаштовуватися, щоб поборотися за бронзу", - сказав Рейзлін.
Раніше Рейзлін в 1/8 фіналу переміг швейцарця Суї Гайнцера - 15:12. А у півфіналі змагань завдав поразки 18-річному Мохамеду Ельсаєду з Ізраїля - 15:13. У півфіналі Ігор Рейзлін поступився французу Ромену Канноне.