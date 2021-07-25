Рейзлін: Після бою радів і уперше за довгий час закричав

36-річний український фехтувальник Ігор Рейзлін у матчі за третє місце на Олімпіаді в Токіо переміг італійця Андреа Сантареллі.

Бронзовий призер ОІ поділився емоціями після здобуття нагороди.

"Поки не знаю. Після бою радів, навіть уперше за довгий час навіть закричав. Зазвичай я не кричу, бо якщо буду кричати, то сил не залишиться. Одразу після бою радів, зараз - не знаю. Хочеться також команді принести медаль", - заявив спортсмен.