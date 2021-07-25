Костевич: Сподіваюся, весь адреналін вже вийшов

Українка продовжить виступи на Олімпіаді

Джерело - НОК України.

Українка Олена Костевич після того, як посіла 4-е місце у фіналі змагань з кульової стрільби на Олімпіаді в Токіо, налаштовується краще виступити у стрільбі з малокаліберного пістолета з дистанції 25 метрів.

Про це заявила сама спортсменка.

"Починати важко, це перший старт. У кваліфікації складно було спіймати хвилю спокою. Сподіваюсь, весь адреналін вже вийшов і далі буде спокійніше", - сказала Костевич.

Спортсменка продовжує участь в Іграх в Токіо та вже 29 липня змагатиметься за вихід до фіналу у стрільбі з малокаліберного пістолета з дистанції 25 метрів.