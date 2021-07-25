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На Олімпіаді зросла кількість заражень коронавірусом

Сьогодні 10:41 172 0
Стало відомо про 10 нових випадків інфікування COVID-19
На Олімпіаді зросла кількість заражень коронавірусом
#Олімпіада

Джерело - pravda.com.ua.

Тести на коронавірус вже 132 спортсменів, тренерів, членів делегацій та в інших осіб, пов'язаних з Олімпійськими іграми, виявилися позитивними.

Про це повідомляє dw.com.

Вранці у неділю, 25 липня, стало відомо про 10 нових випадків інфікування COVID-19 в осіб, пов'язаних з проведенням ігор або участю в них.

Таким чином загальна кількість людей, чий тест на коронавірус з 1 липня в рамках підготовки до Олімпіади і її проведення виявився позитивним, зросла до 132.

Нагадаємо, Зантарая поступився словенцю у 1/8 фіналу Олімпійських ігор.

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