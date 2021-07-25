Джерело - Чемпіон.

Ігор Хмара та Станіслав Ковальов виграли свій заїзд у двійці парній легкій (2000 м) та пробилися в півфінал за квотою втішних раундів.

Результат українців - 6:36.28.

Півфінали відбудуться 27 липня.