Джерело - Чемпіон.
Ігор Хмара та Станіслав Ковальов виграли свій заїзд у двійці парній легкій (2000 м) та пробилися в півфінал за квотою втішних раундів.
Результат українців - 6:36.28.
Півфінали відбудуться 27 липня.
|№
|Букмекер
|Бонус
|Лінк
|1
|
|$100
|На сайт
|2
|3000
|На сайт
|3
|1500
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
Ігор Хмара та Станіслав Ковальов виграли свій заїзд у двійці парній легкій (2000 м) та пробилися в півфінал за квотою втішних раундів.
Результат українців - 6:36.28.
Півфінали відбудуться 27 липня.