 Ціна олімпійської медалі: за "золото" Україна сплачує в 5 разів більше, ніж Німеччина і США | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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Ціна олімпійської медалі: за "золото" Україна сплачує в 5 разів більше, ніж Німеччина і США

Сьогодні 21:48 2398 4
Ціна олімпійської медалі: за "золото" Україна сплачує в 5 разів більше, ніж Німеччина і США

Джерело - Чемпіон.

Премія від держави за олімпійське золото в Україні - 125 тисяч доларів. Вона в 34 рази перевищує середній показник ВВП на душу населення в країні. Тобто, пересічному українцеві потрібно працювати 34 роки, щоб заробити таку суму. У Німеччині та США премії олімпійським чемпіонам значно менші. Середньостатистичному німцеві потрібно близько півроку, щоб заробити ідентичні призові. Американцеві - менше року. А олімпійські чемпіони, що представляють економічно розвинені Великобританію, Швецію, Норвегію і Нову Зеландію, взагалі не отримують призових від своїх країн. Максим Розенко спробував розібратися, чим зумовлений такий зигзагоподібний світовий ринок олімпійських призових.

Фінансові заохочення олімпіонікам - давня традиція. За легендою у Стародавній Греції тріумфаторам виплачували по 500 драхм, а найвідомішим встановлювали пам'ятник з мармуру. Також їм дозволялося безкоштовно відвідувати їдальні та надавали найкращі місця в театрах. Уже в "нашу олімпійську еру" МОК довгий час забороняв виплати олімпійським чемпіонам і призерам, тому що це, на думку організації, порушувало ідеали олімпійського руху (втім, СРСР та інші країни соцтабору цю заборону успішно обходили). Офіційно ж вона була знята МОК на початку 80-х років минулого століття.

Коли 23 американських золотих медалі дорівнюють 4 українським

Цікава тенденція: у найбільш економічно розвинених і потужних в спортивному плані країн зовсім невеликі преміальні. У США в 1984 році ввели премію золотим медалістам в 25 тисяч доларів і не змінювали її більше 30 років. Причому з цих призових виплачувався податок в розмірі 39 відсотків. Тобто, "чистими" американські олімпіоніки заробляли 15 250 доларів. Легенда світового спорту і рекордсмен Олімпіад, 23-разовий олімпійський чемпіон Майкл Фелпс, за свої видатні рекорди в олімпійських басейнах Афін-2004, Пекіна-2008, Лондона-2012 і Ріо-де-Жанейро-2016 заробив 350 750 доларів "чистими" (23 золоті медалі). Для порівняння - 4-разовій олімпійській чемпіонці Яні Клочковій держава Україна виплатила 330 тисяч доларів. По 50 тисяч за 2 золоті медалі і 30 тисяч за "срібло" в Сіднеї-2000. І по 100 за два олімпійських “золота” у в Афінах-2004. Тобто, незважаючи на абсолютно різні досягнення, суми приблизно однакові. Плюс українським олімпійським чемпіонам призові вказані "чистими", вже з оплатою податків. Тільки на зимовій Олімпіаді-2018 призові в США збільшили на 50 відсотків. Тепер "золото" оцінюється в 37 500 доларів, "срібло" - в 22 500 доларів, "бронза" - в 15 000 доларів. І з Олімпіади-2018 було запропоновано призові не оподатковувати. Але лише в тому випадку, якщо валовий дохід преміальних олімпійської збірної США складе не більше 1 мільйона доларів. Що вкрай малоймовірно, адже на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро-2016 збірна США завоювала 46 золотих, 37 срібних і 38 бронзових медалей та з великим відривом стала першою в неофіційному командному заліку. Правда, у зірок американського олімпійського спорту є можливість непогано заробляти на рекламних контрактах, адже об'єктивно рекламний ринок США в десятки разів більший за український.

Скромні призові і у Канади. За "золото" - 20 тисяч доларів, за "срібло" - 15 тисяч за "бронзу" - 10. У Німеччині та Австрії ідентичні виплати, але в євро. А у Великобританії, Новій Зеландії, Швеції та Норвегії держава взагалі не преміює своїх олімпійських чемпіонів і призерів. Щоправда, там є варіанти отримати преміальні від національних федерацій або місцевого олімпійського комітету.

Відзначимо, що в більшості країн, якщо перемагає команда (командні види спорту) або екіпаж (вітрильний спорт, веслування), то призові діляться на всіх членів команди.

"На Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро-2016 естонці отримали бронзову нагороду в академічному веслуванні в "четвірці", - розповідає нам український журналіст Олексій Маргієв, який вже 6 років працює на російськомовному державному естонському телеканалі ЕТВ +, де і буде коментувати Олімпіаду в Токіо. - Відповідно до закону повинні були отримати 45 000 євро. Але, оскільки медаль виявилася єдиною в Естонії, порахували, що якщо розділити цю суму на п'ятьох (разом з тренером) - зовсім мало виходить. Збільшили до 90 000 євро. Було спеціальне розпорядження уряду Естонії".

А ось в сусідній Латвії призові значно більші. "Золото" оцінюється в 142 300 євро, "срібло" - в 85 500 євро. Втім, на Олімпіаді в Ріо-2016 латвійці не завоювали жодної медалі. І взяли одну бронзову нагороду на зимовій Олімпіаді-2018. Тобто, це не надто накладно для їхнього державного бюджету.

Високі призові в Італії. За "золото" - 150 тисяч євро, за "срібло" - 75 тисяч, за бронзу - 50 тисяч євро. У сусідній Франції олімпійське "золото" оцінюється в 50 тисяч євро, "срібло" - в 30 тисяч, "бронза" - в 20 тисяч євро.

У Польщі олімпійським чемпіонам виплатять по 50 тисяч євро (не обкладається податком). А після досягнення 40 років золоті медалісти будуть щомісяця отримувати довічну олімпійську пенсію в розмірі 620 євро (середня зарплата в країні близько 1000 євро брутто).

Неординарна ситуація з Сінгапуром. За перемогу в Токіо олімпійцям цієї країни належить фантастичний мільйон доларів. У Ріо-2016 у Сінгапура була одна золота медаль, яку здобув плавець Джозеф Скулінг. У Токіо поборотися за мільйон відправитися 20 олімпійців з Сінгапуру.

Пострадянський синдром

У країн пострадянського простору - традиційно високі бонуси за олімпійські медалі. Причому простежується цікава тенденція: як правило, вони вищі в країнах з тоталітарним режимом. Швидше за все, ці країни розглядають Ігри як один з інструментів завоювання авторитету в світі. Перед Олімпіадою в Лондоні-2012 президент Азербайджану Ільхам Алієв на зустрічі з олімпійцями їх приємно здивував: за "золото" обіцяли президентську премію в розмірі 520 тисяч доларів і ще 260 тисяч виплачував НОК (Національний олімпійський комітет) Азербайджану.

Через такі премії ми нерідко бачимо українців в складі цієї збірної. Кістяк жіночої команди Азербайджану з боротьби багато років становили українки. А їхній лідер, львів'янка Марічка Стадник, на трьох Олімпіадах у складі збірної Азербайджану виграла три медалі - бронзову в Пекіні-2008 і срібні в Лондоні-2012 та Ріо-де-Жанейро-2016. Щоправда, зміна громадянства у Марічки трапилася не тільки з фінансових мотивів. У її ваговій категорії в збірній України виступала олімпійська чемпіонка Афін-2004 Ірина Мерлені, тож у Стадник було на той момент небагато шансів зайняти її місце. Чекати львів'янка не захотіла і змінила громадянство. В результаті за 13 років виступів під прапором Азербайджану Марічка виграла 8 чемпіонатів Європи і два чемпіонати світу. І, напевно, заробила непогані преміальні.

Більш ніж пристойні призові в Казахстані. "Золото" оцінюється в 215 тисяч євро, "срібло" - в 125 тисяч, "бронза" - в 62 500 євро. У Білорусі на Олімпіаді-2018 виплачували 150 тисяч доларів за "золото", 75 тисяч - за "срібло" і 50 тисяч - за "бронзу". У 2019 році керівництво країни ухвалило рішення проводити виплати місцевою валютою і не прив'язуватися до курсу долара.

Узбекистан перед Олімпіадою-2016 оголосив про преміальні у розмірі 200 тисяч доларів для олімпійських чемпіонів, але ніхто з представників цієї збірної не зміг завоювати медалі в Ріо-де-Жанейро.

Високі призові передбачені в Таїланді. За олімпійське "золото" тут готові заплатити 314 тисяч доларів. Але є нюанс - їх виплачують протягом 20 років - по 15 700 доларів на рік або по 1300 доларів на місяць. За таким же принципом виплачуються преміальні на Філіппінах - 237 тисяч доларів протягом 20 років (близько 1000 доларів на місяць).

Росія повернулася в дев’яності

У Росії призові за 10 років впали більш ніж в два рази. Виною тому - девальвація рубля. І на зимовій Олімпіаді у Ванкувері-2010, і на Іграх в Лондоні-2012 і в Ріо 2016, і зараз в Токіо олімпійським чемпіонам із сусідньої країни запропоновані преміальні в розмірі 54,5 тисяч доларів. "Срібло" оцінюється в 34,5 тисяч, "бронза" - в 23,3. Справедливості заради відзначимо, що за перемогу на зимових Іграх в Ліллехаммері-1994 наш північний сусід виплачував олімпійським чемпіонам по 15 тисяч доларів. І вже в другій половині 90-х держпремія за золоту медаль була підвищена до 50 тисяч доларів.

Нагадаємо, що через санкції ВАДА збірна Росії буде виступати під білим прапором з символікою ОКР (Олімпійського комітету Росії) і під музику Чайковського замість національного гімну. Команда буде називатися ROC (слово "Росія" в назві під забороною). Такі санкції будуть діяти для цієї країни на Олімпійських іграх і чемпіонатах світу до грудня 2022 року.

Як в Україні змінювалися олімпійські призові

Атланта-1996

"Золото" - 50 тисяч доларів

"Срібло" - 30 тисяч доларів

"Бронза" - 20 тисяч доларів

Завоювали 23 медалі - 9 золотих, 2 срібних і 12 бронзових.

Олімпійські виплати склали 750 тисяч доларів

Сідней-2000

"Золото" - 50 тисяч доларів

"Срібло" - 30 тисяч доларів

"Бронза" - 20 тисяч доларів

Завоювали 23 медалі - 3 золоті, по 10 срібних і бронзових.

Олімпійські виплати склали 650 тисяч доларів

Афіни-2004

"Золото" - 100 тисяч доларів

"Срібло" - 75 тисяч доларів

"Бронза" - 50 тисяч доларів

Завоювали 22 медалі - 8 золотих, 5 срібних і 9 бронзових.

Олімпійські виплати склали 1 625 тисяч доларів

Пекін-2008

"Золото" - 100 тисяч доларів

"Срібло" - 75 тисяч доларів

"Бронза" - 50 тисяч доларів

Завоювали 27 медалей - 7 золотих, 5 срібних і 15 бронзових.

Олімпійські виплати склали 1 825 тисяч доларів

Лондон-2012

"Золото" - 125 тисяч доларів

"Срібло" - 80 тисяч доларів

"Бронза" - 55 тисяч доларів

Крім гонорарів олімпійцям, почали передбачатися призові і їх тренерам - в розмірі 50 відсотків від преміальних спортсменів

Завоювали 20 медалей - 6 золотих, 5 срібних і 9 бронзових.

Олімпійські виплати склали 2 467,5 тисяч доларів

Ріо-де-Жанейро 2016

"Золото" - 125 тисяч доларів

"Срібло" - 80 тисяч доларів

"Бронза" - 55 тисяч доларів

Тренера отримують призові в розмірі 50 відсотків від преміальних спортсменів

Завоювали 11 медалей - 2 золоті, 5 срібних і 4 бронзові

Олімпійські виплати склали 1 305 тисяч доларів

Токіо-2020

"Золото" - 125 тисяч доларів

"Срібло" - 80 тисяч доларів

"Бронза" - 55 тисяч доларів

Тренера отримують призові в розмірі 50 відсотків від преміальних спортсменів

Олімпійські виплати складуть -?

Максим Розенко, Чемпіон

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