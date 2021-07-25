 Токіо-2020. Розклад Олімпійських ігор на 25 липня | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 25 липня
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Токіо-2020. Розклад Олімпійських ігор на 25 липня
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Токіо-2020. Розклад Олімпійських ігор на 25 липня

Сьогодні 02:33 483 0
Токіо-2020. Розклад Олімпійських ігор на 25 липня
#Олімпійські ігри-2020

Джерело - Чемпіон.

25 липня відбудеться другий день Олімпійських ігор-2020, у якому розіграється відразу 18 комплектів медалей.

  Актуально: Токіо-2020. Повний розклад Олімпійських ігор: Фінали та медалі

Розклад 2-го дня Олімпіади-2020:

1:00 - 10:20. Серфінг. Чоловіки. Жінки. Відбірковий етап

3:00 - 10:30. Кульова стрільба. Чоловіча гвинтівка, 10 м. Жіночий пістолет, 10 м

3:00 - 16:50. Пляжний волейбол. Чоловіки. Жінки. Груповий етап

3:00 - 7:20. Академічне веслування. Чоловіки. Жінки. Відбірковий етап

3:00 - 15:45. Волейбол. Жінки. Груповий етап

3:00 - 7:55. Скейтбординг. Чоловіки, вулиця

3:00 - 15:30. Гандбол. Жінки. Груповий етап

3:30 - 16:45. Хокей на траві. Чоловіки. Жінки. Груповий етап

4:00 - 16:00. Настільний теніс. Чолвіки. Жінки. Змішані команди. Відбірковий етап

4:00 - 15:00 Баскетбол. Чоловіки. Груповий етап

4:00 - 13:50 Водне поло. Чоловіки. Груповий етап

4:00 - 16:00. Бадмінтон. Чоловіки. Жінки. Чоловіки пари. Жінки пари. Змішані команди. Груповий етап

4:00 - 14:00. Софтбол. Відбірковий етап

4:00 - 14:20. Спортивна гімнастика. Жінки. Кваліфікація

4:15 - 16:50. Баскетбол 3х3. Чоловіки. Жінки. Груповий етап

4:30 - 6:20. Плавання. Чоловіки - 400 м в/с, 400 м комплекс. Жінки - 400 м комплекс, 4х100 в/с

5:00. Теніс. Чоловіки. Жінки. Індивідуальні змагання та парні. Перший раунд

5:00 - 15:00. Бокс. Чоловіки(57-63кг, 75-81кг). Жінки(48-51кг). Відбірковий етап

6:05 - 12.00. Вітрильний спорт. Чоловіки. Жінки

7:00 - 10:00. Гребля на байдарках і каное. З-1 слалом, чоловіки. К-1 слалом, жінки

7:00 - 11:35. Велоспорт, шосе. жінки

7:45 - 11:25. Стрільба з лука. Жіночі збірні

9:00 - 10:00. Стрибки у воду. Синхрон, 3 м, жінки

9:50 - 12:00. Важка атлетика. Чоловіки - 61 кг

10:30 - 16:15. Футбол. Чоловіки. Груповий етап

11:00 - 13:40. Дзюдо. Чоловіки - 66 кг. Жінки - 52 кг

11:00. Кінний спорт. Кваліфікація

12:00 - 16:25. Фехтування. Чоловіча шпага, інд. Жіноча рапіра, індивідуальні змагання

13.00 - 16:40. Тхеквондо. Чоловіки - 68 кг. Жінки - 57 кг

13:50 - 16:00. Важка атлетика. Чоловіки - 67 кг

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