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Лесюк: Через три роки я обов'язково візьму свою медаль

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Раніше українець не зміг зачепитися за бронзовий фінал на Олімпіаді-2020
Лесюк: Через три роки я обов'язково візьму свою медаль
#Лесюк, #Олімпійські ігри-2020

Джерело - Суспільне.

Артем Лесюк не зміг пробитися до бронзового фіналу турніру з дзюдо на Олімпійських іграх в Токіо.

Українець прокоментував свій виступ на Олімпіаді.

"Дякуємо усім, хто мене підтримав і допомагав. Це такі змагання, на яких хочеться виступати, тому я обіцяю своїм рідним і близьким, що повернуся на Олімпіаду. Якщо не потрапляєш на Олімпіаду, то можна сказати, що головне - не перемога, а участь. Коли ти тут, то сказати, що участь - вже перемога, не можу", - заявив спортсмен.

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"Коли ти борешся, віддаєш сили і йдеш ні з чим - це ніяк не покращує твої почуття всередині. Через три роки я обов'язково візьму свою медаль", - сказав Лесюк.

Нагадаємо, Білодід принесла Україні першу медаль на Олімпійських іграх.

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