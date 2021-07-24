Лесюк: Через три роки я обов'язково візьму свою медаль

Артем Лесюк не зміг пробитися до бронзового фіналу турніру з дзюдо на Олімпійських іграх в Токіо.

Українець прокоментував свій виступ на Олімпіаді.

"Дякуємо усім, хто мене підтримав і допомагав. Це такі змагання, на яких хочеться виступати, тому я обіцяю своїм рідним і близьким, що повернуся на Олімпіаду. Якщо не потрапляєш на Олімпіаду, то можна сказати, що головне - не перемога, а участь. Коли ти тут, то сказати, що участь - вже перемога, не можу", - заявив спортсмен.