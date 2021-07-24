Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 25 липня

Джерело - Чемпіон.
25 липня, на ХХХІІ літніх Олімпійських іграх на старт вийдуть 22 представники України.
- Кульова стрільба
- 03:00 - пістолет, 10 м, жінки: Олена Костевич
- Спортивна гімнастика
- 04:00 - жінки, (кваліфікація): Діана Варінська
- Академічне веслування
- 04:00 - втішні раунди: Ігор Хмара, Стас Ковальов
- Стрільба з лука
- 04:39 - жінки, команда, плей-оф-раунд: Вероніка Марченко, Анастасія Павлова, Лідія Січенікова
- Дзюдо
- Не раніше 05:00 - попередні раунди: Георгій Зантарая
- Теніс
- 05:00 - парний розряд, перший раунд: Людмила і Надія Кіченок
- Фехтування
- 05:55 - шпага, чоловіки: Ігор Рейзлін, Богдан Нікішин, Роман Свічкар
- Велоспорт
- 07:00 - шосе, жінки: Валерія Кононенко
- Бокс
- 07:24 - 1/32 фіналу: Ярослав Харциз
- Веслування на байдарках
- 07:50 - попередні раунди: Вікторія Ус
- Теніс
- Не раніше 08:00 - одиночний розряд, перший раунд: Еліна Світоліна
- Настільний теніс
- 09:30 - друге коло, жінки: Маргарита Песоцька
- Кінний спорт
- 11:00 - виїздка: Інна Логутенкова
- Бадмінтон
- 12:00 - груповий етап: Марія Улітіна, Артем Почтарьов
- Плавання
- 13:07 - попередні запливи, 100 м на спині: Дарина Зевіна