Джерело - Чемпіон.
Дзюдоїстка Дістрія Краснікі з Косово здобула золоту нагороду на Олімпійських іграх в Токіо у ваговій категорії до 48кг.
У фіналі Краснікі перемогла японку Фуну Тонакі.
Раніше українка Дар'я Білодід завоювала бронзову нагороду.
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Джерело - Чемпіон.
Дзюдоїстка Дістрія Краснікі з Косово здобула золоту нагороду на Олімпійських іграх в Токіо у ваговій категорії до 48кг.
У фіналі Краснікі перемогла японку Фуну Тонакі.
Раніше українка Дар'я Білодід завоювала бронзову нагороду.