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Косоварка Краснікі здобула золото на Олімпійських іграх

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Дар'я Білодід завоювала бронзову нагороду
Косоварка Краснікі здобула золото на Олімпійських іграх
#Краснікі, #Олімпійські ігри-2020

Джерело - Чемпіон.

Дзюдоїстка Дістрія Краснікі з Косово здобула золоту нагороду на Олімпійських іграх в Токіо у ваговій категорії до 48кг.

У фіналі Краснікі перемогла японку Фуну Тонакі.

Раніше українка Дар'я Білодід завоювала бронзову нагороду.

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