Дар'я Білодід завоювала бронзову нагороду

Джерело - Чемпіон.

Дзюдоїстка Дістрія Краснікі з Косово здобула золоту нагороду на Олімпійських іграх в Токіо у ваговій категорії до 48кг.

У фіналі Краснікі перемогла японку Фуну Тонакі.

Раніше українка Дар'я Білодід завоювала бронзову нагороду.