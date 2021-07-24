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Посольство Росії у Японії вимагає прибрати Крим з карти України

Сьогодні 10:27 398 0
Росіяни обурені картою Криму у складі України
Посольство Росії у Японії вимагає прибрати Крим з карти України
#Крим, #Україна, #Токіо

Джерело - espreso.tv.

Посольство Росії в Японії вимагає прибрати окупований Крим з карти України на офіційному сайті Олімпійських ігор.

Про це повідомляє пресслужба посольства РФ у Японії.

Актуально: Чий Крим? На офіційному сайті Олімпійських ігор півострів відділили від України

Посольство Росії заявило, що опублікована на офіційному сайті Олімпіади-2020 в Токіо карта, де окупований Крим включений до складу України, "є некоректною".

На сайті Олімпійських ігор Крим спочатку відмежували від материкової частини України, але після протестів виправили помилку. 

У Міжнародному олімпійському комітеті назвали "кордон" з півостровом на карті "прикрою помилкою провайдера, яка була негайно виправлена".

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