Зеленський - олімпійцям: Подаруйте нам те, що дорожче будь-якої медалі

Президент України Володимир Зеленський після офіційного відкриття Олімпійських Ігор в Токіо побажав нашим спортсменам удачі.

Про це заявив сам Зеленський.

"Завдяки вам, нашим олімпійцям, синьо-жовтий прапор підіймали вгору в різних куточках планети під "Ще не вмерла України…". Вірю, невдовзі його побачить і Токіо. І хоч ця Олімпіада відбудеться за порожніх трибун, вона не матиме порожніх сердець".

"Адже серця всіх українців будуть сповнені підтримкою й вірою у ваші перемоги. Подаруйте нам те, що дорожче за золото, срібло й бронзу, – це емоції від перемоги, гордість за те, що ми – українці! Вище, швидше, сильніше! І без травм! Слава Україні", - зазначив Зеленський.