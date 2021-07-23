Мовний омбудсмен закликав олімпійців говорити українською мовою

Уповноважений із захисту державної мови (мовний омбудсмен) Тарас Кремінь бажає, щоб українські спортсмени під час Олімпіади давали інтерв'ю і проводили пресконференції українською мовою.

Про це заявив сам Кремінь.

"Сьогодні офіційно стартують XXXII літні Олімпійські ігри в Токіо. Україну представлятимуть 158 спортсменів у 25 видах спорту. Спорт - це знак вправності у володінні стрілою часу. Але крім спортивних досягнень сьогодення вимагає від наших рекордсменів влучно вцілити в ще одну державотворчу ціль - гідно нести міжнародний авторитет держави. Спортсмени вже давно стали прикладом для багатьох співвітчизників, а їх досягнення викликають почуття гордості за власну країну.

Цьогорічна Олімпіада в Токіо сприяє тому, щоб на головних аренах планети української стало більше. На щастя, минають ті часи, коли сферу спорту вважали зросійщеною, натомість зростає кількість тих, котрі не лише ставлять нові рекорди, а й зміцнюють статус державної мови на міжнародній арені.

Україна бере участь в Олімпіаді як країна, в якій іде війна, тому утвердження української мови в спортивній дипломатії такого рівня - це зміцнення нашої державності у світі. Напередодні поїздки нашої збірної на Олімпіаду в Токіо я зустрічався з Міністром молоді та спорту, олімпійським чемпіоном Вадимом Гутцайтом. Ми розмірковували про важливість і необхідність дотримання мовної дипломатії у спорті.

Бажаємо, щоб наші олімпійці досягали найвищих сходинок, а вся планета бачила, як виконується наш славень та підіймається державний прапор. Але водночас було б справедливо, щоб під час брифінгів, виступів, пресконференцій українські чемпіони, їхні тренери, представники Національного олімпійського комітету та офіційних делегацій спілкувалися українською.

Приємно, що самі спортсмени звернули увагу на мовне питання. З’явилося розуміння й усвідомлення його важливості. Зростає кількість тих, хто свій спортивний шлях не уявляє без української мови.

На жаль, через стан здоров’я в Олімпіаді не візьме участь наша українська тенісистка Марта Костюк, яка зізналась в одному з інтерв’ю, що патріотизм для неї значить чимало.

Мені за честь представляти свою країну на змаганнях. Люблю, коли лунає наш гімн, завжди сльози навертаються на очі. Я дуже люблю Україну. Намагаюся, де тільки можна розмовляти українською мовою", - сказав Кремінь.