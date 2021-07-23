 Мовний омбудсмен закликав олімпійців говорити українською мовою | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
Токіо-2020. Повний розклад Олімпійських ігор: Фінали та медалі
Сьогодні 17:41 5824 4
Львів та Маріуполь не виявили сильнішого у 1 турі УПЛ
Сьогодні 21:23 66
Мехелен викупив контракт Шведа у Селтіка
Сьогодні 21:09 310
Динамо зіграло внічию з Уніоном у контрольному матчі
Сьогодні 19:55 513
УПЛ. Львів - Маріуполь: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 19:25 2066
Берінчик переважив Лобова
Сьогодні 18:24 695
Зозуля може перейти в Алькоркон
Сьогодні 17:55 605
Стало відомо, скільки українців підтримає Усика в Лондоні
Сьогодні 16:39 1522
Санчо - гравець Манчестер Юнайтед
Сьогодні 15:11 540
Олександрія підпише екслідера Динамо
Сьогодні 13:13 2075
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Російський Перший канал перервав трансляцію під час виходу збірної України на Олімпійський стадіон
Російський Перший канал перервав трансляцію під час виходу збірної України на Олімпійський стадіон Андрій Твердохліб
Сьогодні 19:20 319
Шахтар і Динамо замінили газон на Олімпійському
Шахтар і Динамо замінили газон на Олімпійському Valeriy Ruchka
Вчора 22:58 1111
Динамо запросило хлопчаків, які співали гімн України у своєму дворі
Динамо запросило хлопчаків, які співали гімн України у своєму дворі Valeriy Ruchka
Вчора 22:16 1328
Старту Української Прем’єр-ліги присвячується: Лист до братів-футболістів
Старту Української Прем’єр-ліги присвячується: Лист до братів-футболістів Андрій Дунець
Вчора 22:14 941 1
Кане зрівняв рахунок у матчі нового європейського турніру
Кане зрівняв рахунок у матчі нового європейського турніру Valeriy Ruchka
Вчора 20:03 474
Відео дня. Янніс не стримав сліз після завоювання чемпіонства
Відео дня. Янніс не стримав сліз після завоювання чемпіонства Valeriy Ruchka
21.07.2021 12:26 598
Три роки тому Усик став абсолютним чемпіоном світу
Три роки тому Усик став абсолютним чемпіоном світу Valeriy Ruchka
21.07.2021 11:38 440
Крах лисих аферистів та початок УПЛ - ТаТоТаке
Крах лисих аферистів та початок УПЛ - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
21.07.2021 10:41 524
Дівчина дня. Наомі Осака взяла участь у відвертій фососесії для легендарного журналу
Дівчина дня. Наомі Осака взяла участь у відвертій фососесії для легендарного журналу Андрій Твердохліб
20.07.2021 20:51 2111 1
Один із винуватців стрільби під Одесою виявився спортсменом збірної України
Один із винуватців стрільби під Одесою виявився спортсменом збірної України Андрій Твердохліб
20.07.2021 19:50 3493 1
Прямі трансляції
Навколо спорту

Мовний омбудсмен закликав олімпійців говорити українською мовою

Сьогодні 20:39 207 0
Кремінь сподівається, що спортсмени будуть використовувати державну мову
Мовний омбудсмен закликав олімпійців говорити українською мовою
#Кремінь

Джерело - Чемпіон.

Уповноважений із захисту державної мови (мовний омбудсмен) Тарас Кремінь бажає, щоб українські спортсмени під час Олімпіади давали інтерв'ю і проводили пресконференції українською мовою.

Про це заявив сам Кремінь.

"Сьогодні офіційно стартують XXXII літні Олімпійські ігри в Токіо. Україну представлятимуть 158 спортсменів у 25 видах спорту. Спорт - це знак вправності у володінні стрілою часу. Але крім спортивних досягнень сьогодення вимагає від наших рекордсменів влучно вцілити в ще одну державотворчу ціль - гідно нести міжнародний авторитет держави. Спортсмени вже давно стали прикладом для багатьох співвітчизників, а їх досягнення викликають почуття гордості за власну країну.

Цьогорічна Олімпіада в Токіо сприяє тому, щоб на головних аренах планети української стало більше. На щастя, минають ті часи, коли сферу спорту вважали зросійщеною, натомість зростає кількість тих, котрі не лише ставлять нові рекорди, а й зміцнюють статус державної мови на міжнародній арені.

Україна бере участь в Олімпіаді як країна, в якій іде війна, тому утвердження української мови в спортивній дипломатії такого рівня - це зміцнення нашої державності у світі. Напередодні поїздки нашої збірної на Олімпіаду в Токіо я зустрічався з Міністром молоді та спорту, олімпійським чемпіоном Вадимом Гутцайтом. Ми розмірковували про важливість і необхідність дотримання мовної дипломатії у спорті.

Бажаємо, щоб наші олімпійці досягали найвищих сходинок, а вся планета бачила, як виконується наш славень та підіймається державний прапор. Але водночас було б справедливо, щоб під час брифінгів, виступів, пресконференцій українські чемпіони, їхні тренери, представники Національного олімпійського комітету та офіційних делегацій спілкувалися українською.

Приємно, що самі спортсмени звернули увагу на мовне питання. З’явилося розуміння й усвідомлення його важливості. Зростає кількість тих, хто свій спортивний шлях не уявляє без української мови.

На жаль, через стан здоров’я в Олімпіаді не візьме участь наша українська тенісистка Марта Костюк, яка зізналась в одному з інтерв’ю, що патріотизм для неї значить чимало.

Мені за честь представляти свою країну на змаганнях. Люблю, коли лунає наш гімн, завжди сльози навертаються на очі. Я дуже люблю Україну. Намагаюся, де тільки можна розмовляти українською мовою", - сказав Кремінь.

Інша чемпіонка, тенісистка Еліна Світоліна, бере уроки української мови. Для її вивчення вона успішно використала період під час карантинних обмежень. А українська дзюдоїстка Дарія Білодід взагалі отримала диплом бакалавра за спеціальністю журналістика у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Олімпіади у світі, попри здебільшого класичний формат, ще і політичний інструмент. Це вкотре доводить, що спорт має національну ідентичність, тому він ніколи не був і не стане поза політикою, сучасним життям держави та її майбуттям. Українські спортсмени - посланці України у світі, справжні виразники її ідентичності, оборонці державної мови".

Коментарі ()