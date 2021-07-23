Стали відомі результати жеребкування боксерського турніру Олімпіади для українців

У Токіо відбулася церемонія жеребкування боксерського турніру.

Першим серед українців – у суботу, 24 липня – у ринг вийде бронзовний призер чемпіонату світу-2013 Микола Буценко. Його суперником стане еквадорець Жан Карлос Кайседо Пачіто. Для Буценка ці Ігри стануть другими у кар'єрі: на Олімпіаді-2016 українець вибув у першому раунді змагань.

У неділю, 25 липня, на Олімпійський іграх дебютує Ярослав Харциз. Свій перший бій він проведе проти чемпіона світу 2013 року, азербайджанця Джавіда Челебієва.

Єдина українка в жіночому турнірі стартує у вівторок, 27 липня. Анна Лисенко почне змагання одразу з 1/8 фіналу – проти боксерки з Марокко Умайми Бель Ахбіб, бронзової призерки Африканських ігор-2018. Для Анни ця Олімпіада буде першою.

Головний український претендент на олімпійську медаль – чемпіон світу 2017 року Олександр Хижняк – отримав перший номер посіву та автоматично кваліфікувався до 1/8 фіналу. Ці Олімпійські ігри також стануть для нього першими.

У четвер, 29 липня, Хижняк розпочне турнір проти переможця бою між іранцем Сеєдшахіном Мусаві, який двічі ставав бронзовим призером чемпіонатів Азії (востаннє у 2021 році) та японцем Юіто Морівакі.

Результати жеребкування боксу. Перші бої українців

Чоловіки

До 57 кг (24 липня): Микола Буценко – Жан Карлос Кайседо Пачіто (Еквадор)

До 63 кг (25 липня): Ярослав Харциз – Джавід Челебієв (Азербайджан)

До 75 кг (29 липня): Олександр Хижняк – Сеєдшахін Мусаві (Іран) / Юіто Морівакі (Японія)

Понад 91 кг (29 липня): Цотне Рогава – Фрейзер Кларк (Велика Британія)

Жінки

До 69 кг (27 липня): Анна Лисенко – Умайма Бель Ахбіб (Марокко)