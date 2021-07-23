Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 23 липня в Токіо відбулося відкриття Літніх Олімпійських ігор 2020. Ігри XXXII Олімпіади пройдуть у столиці Японії з 23 липня по 8 серпня.

Прямі трансляції зі змагань Олімпіади будуть доступні на телеканалі UA: Перший. Також онлайн у повному в повному обсязі доступний на сайті Суспільне спорт. Крім того дивитися прямі трансляції із Токіо можна на телеканалах Eurosport.

Із розкладом усіх фіналів Олімпійськтх ігор можна ознайомитися ТУТ. Збірну України в Токіо представляють 158 атлетів у 26 видах спорту. Склад української збірної ТУТ.