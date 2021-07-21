 Українські стрільці з лука дізнались розклад змагань на Олімпіаді | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
Визначилась дата бою Усик - Джошуа
20.07.2021 18:12 3203
Динамо узгодило перехід Раміреса
Вчора 20:27 735
Джошуа порівняв Усика та Ф'юрі
Вчора 18:28 1498 1
Олександрія підсилилась африканським захисником
Вчора 18:13 403
Стали відомі прапороносці збірної України на церемонії відкриття Олімпіади-2020
Вчора 17:56 539
Металіст платитиме за оренду стадіону в 10 разів більше, ніж Металіст 1925
Вчора 17:16 988
Лопес висунув ультиматум організаторам бою з Камбососом
Вчора 16:45 796
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі
Вчора 14:10 5463
Усик виграв Кубок Мохаммеда Алі та став абсолютним чемпіоном світу: як це було. ВІДЕО
Вчора 13:27 17487
Олімпіада-2020. Софтбол. Японія обіграла Австралію в матчі відкритті
Вчора 12:52 1286
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Три роки тому Усик став абсолютним чемпіоном світу
Три роки тому Усик став абсолютним чемпіоном світу Valeriy Ruchka
Вчора 11:38 283
Крах лисих аферистів та початок УПЛ - ТаТоТаке
Крах лисих аферистів та початок УПЛ - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 10:41 351
Дівчина дня. Наомі Осака взяла участь у відвертій фососесії для легендарного журналу
Дівчина дня. Наомі Осака взяла участь у відвертій фососесії для легендарного журналу Андрій Твердохліб
20.07.2021 20:51 1899 1
Один із винуватців стрільби під Одесою виявився спортсменом збірної України
Один із винуватців стрільби під Одесою виявився спортсменом збірної України Андрій Твердохліб
20.07.2021 19:50 3145 1
Відео дня. Українська футболістка забила фантастичний гол
Відео дня. Українська футболістка забила фантастичний гол Андрій Твердохліб
20.07.2021 18:28 3854
Ірландець спростував фейк щодо ліжок проти сексу в Олімпійському селищі
Ірландець спростував фейк щодо ліжок проти сексу в Олімпійському селищі Андрій Твердохліб
20.07.2021 18:23 602
Зозуля, Гвоздик та інші знаменитості відвідали бій Митрофанова
Зозуля, Гвоздик та інші знаменитості відвідали бій Митрофанова Андрій Твердохліб
20.07.2021 14:38 1960
Черговий фейл у Токіо: кімнати в Олімпійському селищі занизькі для баскетболістів
Черговий фейл у Токіо: кімнати в Олімпійському селищі занизькі для баскетболістів Андрій Твердохліб
20.07.2021 11:23 1960
Редкач запустив благодійний аукціон з унікальним лотом
Редкач запустив благодійний аукціон з унікальним лотом Андрій Твердохліб
20.07.2021 09:01 1852
Стадіон Чорноморець перетворився на грядку після концерту Монатіка
Стадіон Чорноморець перетворився на грядку після концерту Монатіка Андрій Твердохліб
20.07.2021 07:59 3389
Прямі трансляції
Навколо спорту

Українські стрільці з лука дізнались розклад змагань на Олімпіаді

Вчора 22:41 137 0
Став відомий розклад українців
Українські стрільці з лука дізнались розклад змагань на Олімпіаді

Джерело - suspilne.media.

Став відомий розклад змагань за участю українських стрільців із лука.

На Олімпійських Іграх у Токіо збірна України буде представлена чотирма спортсменами - Олексієм Гунбіним, Веронікою Марченко, Анастасією Павловою та Лідією Січеніковою. Вони виступатимуть в одиночному, а також мікст та командному жіночих турнірах.

Важливо: Стали відомі прапороносці збірної України на церемонії відкриття Олімпіади-2020

Усі українські спортсмени розпочнуть виступ у день відкриття Олімпійських ігор - 23 липня. Марченко, Павлова та Січенікова стартуватимуть у відбірковому раунді о 3:00 за київським часом, а Гунбін - о 07:00.

Змагання в міксті відбудуться 24 липня, початок - о 3:30 за київським часом. Жіночий командний турнір, своєю чергою, відбудеться 25 липня, початок - о 3:30 за київським часом.

Раніше, збірна України виборола срібло чемпіонату Європи зі стрільби з лука.

Коментарі ()