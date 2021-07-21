Українські стрільці з лука дізнались розклад змагань на Олімпіаді

Став відомий розклад українців

Став відомий розклад змагань за участю українських стрільців із лука.

На Олімпійських Іграх у Токіо збірна України буде представлена чотирма спортсменами - Олексієм Гунбіним, Веронікою Марченко, Анастасією Павловою та Лідією Січеніковою. Вони виступатимуть в одиночному, а також мікст та командному жіночих турнірах.

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Усі українські спортсмени розпочнуть виступ у день відкриття Олімпійських ігор - 23 липня. Марченко, Павлова та Січенікова стартуватимуть у відбірковому раунді о 3:00 за київським часом, а Гунбін - о 07:00.

Змагання в міксті відбудуться 24 липня, початок - о 3:30 за київським часом. Жіночий командний турнір, своєю чергою, відбудеться 25 липня, початок - о 3:30 за київським часом.

Раніше, збірна України виборола срібло чемпіонату Європи зі стрільби з лука.