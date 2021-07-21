 Збірна України з фехтування дізналася першого суперника на Олімпіаді-2020 | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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Збірна України з фехтування дізналася першого суперника на Олімпіаді-2020

Сьогодні 17:28 77 0
Став відомий суперник збірної України
Збірна України з фехтування дізналася першого суперника на Олімпіаді-2020

Джерело - suspilne.media.

Збірна України з фехтування дізналася першого суперника у командній шпазі на Олімпійських Іграх у Токіо.

На Олімпіаді-2020 збірна України матиме лише одну команду у фехтуванні. На турнір відправилася команда шпажистів у складі Богдана Нікішіна, Ігора Рейзліна, Романа Свічкаря та Анатолія Герея.

У командній шпазі змагатимуться дев'ять збірних. Сім команд, у тому числі збірна України, розпочнуть виступи зі стадії чвертьфіналу.

Суперником України на стадії чвертьфіналу стане збірна Китаю. Востаннє Китай виступав у командній шпазі ще у 2008 році, посівши четверте місце.

Ще один чвертьфіналіст визначиться у матчі між збірними США та Японії. Переможець цього протистояння зустрінеться з Францією - чинними олімпійськими чемпіонами.

Результати жеребкування командної шпаги:

Франція - США/Японія
Республіка Корея - Швейцарія
Китай - Україна
Італія - ОКР
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