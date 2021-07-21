 Світоліна розповіла про умови проживання на Олімпійських іграх | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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Світоліна розповіла про умови проживання на Олімпійських іграх

Сьогодні 16:17 920 0
Світоліна розповіла про умови проживання на Олімпійських іграх

Попри певний дискомфорт в олімпійському селищі, умови проживання у Токіо Еліну Світоліну влаштовують.

Про це сказала сама тенісистка.

"Що стосується проживання, то мені пощастило, у мене окрема кімната зі своїм туалетом. Найголовніше – є кондиціонер, який працює, тому що на вулиці 35 градусів, дуже спекотно. Знаю, що деяким гравцям не пощастило, тому що вони живуть в апартаментах на 3 кімнати, і на 6 осіб лише один туалет. Для великих команд це досить важко, тому що стіни картонні й все чути.

Високим хлопцям теж не подобається, я думаю, тому що ліжка дуже маленькі й вузькі. Я досить невисокого зросту, тому мені все підходить. Умови набагато комфортніші, ніж були в Ріо-де-Жанейро", - сказала Світоліна. 

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