Фролов: Тренер сказав, що 22 спортсмени захворіли в Токіо коронавірусом

Джерело - Суспільне.
Організатори Олімпійських ігор-2020 у Тоіко повідомили, що у кількох спортсменів в олімпійському селищі виявили COVID-19.
Цю інформацію прокоментував український плавець Сергій Фролов.
"Сьогодні спілкувалися з тренером, він казав, що вже 22 спортсмени захворіли на COVID-19. Я не знаю, що буде робити олімпійський комітет з цим, але я розраховую на те, що вони дозволять цим атлетам виступити", - заявив спортсмен.
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"Тому, що я розумію, що це дуже прикро, коли ти готуєшся та перед самим важливим стартом твоєї кар’єри тобі просто кажуть, що маєш сидіти на карантині та потім їхати додому. Це дуже важко.", - сказав Фролов.
Нагадаємо, організатори Олімпіади в Токіо розглядають варіант скасування Ігор.