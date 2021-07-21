Фролов: Тренер сказав, що 22 спортсмени захворіли в Токіо коронавірусом

Раніше чилійську тхеквондистку усунули від Олімпіади-2020 через коронавірус

Джерело - Суспільне.

Організатори Олімпійських ігор-2020 у Тоіко повідомили, що у кількох спортсменів в олімпійському селищі виявили COVID-19.

Цю інформацію прокоментував український плавець Сергій Фролов.

"Сьогодні спілкувалися з тренером, він казав, що вже 22 спортсмени захворіли на COVID-19. Я не знаю, що буде робити олімпійський комітет з цим, але я розраховую на те, що вони дозволять цим атлетам виступити", - заявив спортсмен.

Актуально: Чилійську тхеквондистку усунули від Олімпіади-2020 через коронавірус

"Тому, що я розумію, що це дуже прикро, коли ти готуєшся та перед самим важливим стартом твоєї кар’єри тобі просто кажуть, що маєш сидіти на карантині та потім їхати додому. Це дуже важко.", - сказав Фролов.

Нагадаємо, організатори Олімпіади в Токіо розглядають варіант скасування Ігор.