 Український легкоатлет пропустить Олімпіаду через дискваліфікацію | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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Український легкоатлет пропустить Олімпіаду через дискваліфікацію

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Український легкоатлет пропустить Олімпіаду через дискваліфікацію
Фото - European Athletics
#Главан

Джерело - uaf.org.ua.

Українця Ігоря Главана, який мав виступити в Токіо у спортивній ходьбі на 50 км, усунули від змагань.

Про це повідомляє Федерація легкої атлетики України.

Главану подовжили дискваліфікацію на три роки за рішенням Спортивного арбітражного суду (CAS). Також анулюються всі його результати з 25 липня 2017 року, зокрема цьогорічна бронза на командному чемпіонаті Європи в чеських Подєбрадах.

Ігор Главан уже відбував дворічну дискваліфікацію за допінг з липня 2017 року, проте стверджував, що заборонені препарати не вживав.

Замість Главана в Токіо виступить Валерій Літанюк, який був у резервному складі та йшов наступним у світовому рейтингу. У 2018 році Літанюк став срібним призером командного чемпіонату світу.

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