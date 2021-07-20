У Токіо знайшли втікача зі збірної учасника Олімпіади

20-річний штангіст пропав минулого тижня в Осаці.

Джерело - Чемпіон.

Представник Уганди Джуліус Секітолеко, який прибув в Токіо для участі в Олімпійських іграх у важкій атлетиці, втік з олімпійського готелю.

Про це повідомляє Kyodo з посиланням на джерела в поліції.

Спортсмена знайшли в префектурі Міе. Інші подробиці поки невідомі.

Джуліус прибув у статусі запасного і 20 липня мав повернутися на батьківщину. Зникнення спортсмена виявили, коли до нього в номер готелю прийшли для взяття тесту на COVID-19. Спортсмена не було в номері готелю, де він проживав.

Він придбав квиток на швидкісний поїзд в Японії і залишив записку, в якій пояснив, що не хоче повертатися в Уганду, оскільки там нестерпні умови життя. Він попросив членів своєї делегації передати його речі дружині на батьківщині.