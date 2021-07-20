У Токіо знайшли втікача зі збірної учасника Олімпіади

Джерело - Чемпіон.
Представник Уганди Джуліус Секітолеко, який прибув в Токіо для участі в Олімпійських іграх у важкій атлетиці, втік з олімпійського готелю.
Про це повідомляє Kyodo з посиланням на джерела в поліції.
Спортсмена знайшли в префектурі Міе. Інші подробиці поки невідомі.
Джуліус прибув у статусі запасного і 20 липня мав повернутися на батьківщину. Зникнення спортсмена виявили, коли до нього в номер готелю прийшли для взяття тесту на COVID-19. Спортсмена не було в номері готелю, де він проживав.
Він придбав квиток на швидкісний поїзд в Японії і залишив записку, в якій пояснив, що не хоче повертатися в Уганду, оскільки там нестерпні умови життя. Він попросив членів своєї делегації передати його речі дружині на батьківщині.