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МОК змінив історичний девіз Олімпійських ігор

Сьогодні 11:14 70 0
МОК доповнив девіз Олімпійських ігор
МОК змінив історичний девіз Олімпійських ігор
#МОК

Джерело - espreso.tv.

Міжнародний олімпійський комітет затвердив новий девіз Олімпійських ігор -  "Швидше, вище, сильніше - разом". 

Про це повідомляє пресслужба організації.

Фраза "Швидше, вище, сильніше" вперше була виголошена французьким священником Анрі Дідоном на відкритті спортивних змагань в його коледжі. Ці слова сподобалися ініціатору відродження Олімпійських ігор  барону П'єру де Кубертену, а девіз Citius, fortius, altius було затверджено першим олімпійським конгресом в 1894 році. 

Новий девіз почнуть використовувати на Олімпіаді у Токіо, яка відбуватиметься з 23 липня до 8 серпня. 

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