В Олімпійському селищі захворіли коронавірусом три спортсмени

Організатори Олімпійських ігор 2020 в Токіо повідомили про ще дев'ять випадків захворювання коронавірусом серед тих, хто причетний до проведення змагань.

Про це повідомляє olympics.com.

Один з них - спортсмен, національна приналежність якого не уточнюється. Таким чином, загальне число хворих атлетів в олімпійському селищі досягла чотирьох осіб.

Всього ж у тих, хто бере участь у проведенні Ігор виявлено 71 випадок захворювання. З них 40 осіб - японці, а решта іноземні громадяни.

Олімпійські ігри в Токіо відбудуться з 23 липня по 8 серпня.