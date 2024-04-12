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07.04.2024 07:40 999

Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг

Сьогодні 20:35 1010 0
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг

Джерело - Чемпіон.

Жіночі збірні України та Румунії з тенісу проведуть матчеву зустріч у відборі на Кубок Біллі Джин Кінг.

Поєдинки в межах протистояння відбуватимуться 12 і 13 квітня на зеленому ґрунті Omni Amelia Island Resort флоридського курорту "Фернандіна-Біч" та будуть номінально домашніми для українок.

Змагання транслюватиме телеканал Setanta Sports+. Також матч можна буде переглянути безплатно на YouTube-каналі медіакомпанії. Початок – о 20:00 (п'ятниця) та 18:00 (субота) за київським часом.

Плеєр із трансляцією

Склад збірної України

  • Еліна Світоліна (18-та в рейтингу WTA);
  • Леся Цуренко (42);
  • Юлія Стародубцева (138);
  • Людмила Кіченок (18 в парі);
  • Надія Кіченок (42 в парі).

Склад збірної Румунії

  • Ана Богдан (64);
  • Жаклін Крістіан (75);
  • Анка Тодоні (191);
  • Мара Гає (1062).

Розклад поєдинків

12 квітня (початок о 20:00*)

  • Леся Цуренко (Україна) - Ана Богдан (Румунія) 
  • Еліна Світоліна (Україна) - Жаклін Крістіан (Румунія)

13 квітня (початок о 18:00*)

  • Еліна Світоліна (Україна) - Ана Богдан (Румунія)
  • Леся Цуренко (Україна) - Жаклін Крістіан (Румунія) 
  • Людмила Кіченок / Надія Кіченок (Україна) - Анка Тодоні  / Мара Гає (Румунія)

*указаний час — київський.

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