Україна - Італія: онлайн-трансляція LIVE вирішального матчу кваліфікації Євро-2024

Матч відбудеться в понеділок, 20 листопада

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в останньому матчі кваліфікації чемпіонату Європи-2024 зіграє проти збірної Італії.

Матч відбудеться в межах 10-го туру групи C у понеділок, 20 листопада, на стадіоні БайАрена в Леверкузені (Німеччина). Початок - о 21:45 за київським часом.

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Плеєр із трансляцією

Також наш сайт вестиме текстову трансляцію матчу.

Матч першого кола між суперниками завершився перемогою італійців (2:1).

У турнірній таблиці підопічні Реброва мають рівну кількість очок зі "скуадрою адзуррою", але команда Спаллетті випереджає суперника за додатковими показниками. Відтак у очній зустрічі Україні потрібно буде обов'язково перемагати, щоб посісти 2-ге прохідне місце на Євро. Італію, відповідно, влаштує нічия.

Турнірна таблиця