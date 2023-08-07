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Світоліна - Коллінс: онлайн-трансляція LIVE матчу 1-го кола Montreal WTA 1000

Гра відбудеться у вівторок, 8 серпня
Сьогодні 16:25 192 0
Світоліна - Коллінс: онлайн-трансляція LIVE матчу 1-го кола Montreal WTA 1000
#Коллінс, #Монреаль, #Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Українка Еліна Світоліна (27) зіграє проти американки Даніель Роуз Коллінс (49) у першому колі турніру Omnium Banque Nationale présenté par Rogers серії WTA 1000 у Монреалі, Канада.

Гра відбудеться у вівторок, 8 серпня. Час початку поєдинку визначиться пізніше.

Матч покаже телеканал Setanta Sports+.

Плеєр із трансляцією

Ці тенісистки зустрічалися лише одного разу - на хардовому турнірі у Брісбені-2020 перемогу святкувала Коллінс у двох сетах (6:1, 6:1).

Переможець даної пари вийде на Марію Саккарі (8).

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