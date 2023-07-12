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Світоліна - Вондроушова: онлайн-трансляція матчу 1/2 фіналу Вімблдона - LIVE

Гра відбудеться у четвер, 13 липня
Сьогодні 01:05 250 0
Світоліна - Вондроушова: онлайн-трансляція матчу 1/2 фіналу Вімблдона - LIVE
#Вімблдон, #Вондроушова, #Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Українка Еліна Світоліна (76) зіграє проти чешки Маркети Вондроушової (42) у півфіналі Вімблдона-2023. 

Матч відбудеться у четвер, 13 липня, на Центральному корті турніру. Час початку та номер запуску стануть відомі ввечері напередодні поєдинку.

Гру покаже один із телеканалів Setanta Sports та ОТТ-платформа Setantasports.com. 

Плеєр із трансляцією

Суперниці вперше зійдуться на трав'яному покритті. Загалом Світоліна та Вондроушова зустрічалися 5 разів: 3 перемоги українки та 2 звитяги чешки.

У першому колі Вімблдона Еліна здолала американку Вінус Вільямс із рахунком 6:4, 6:3, у другому - бельгійку Елізе Мертенс (6:1, 1:6, 6:1), у третьому - американку Софію Кенін (7:6(3), 6:2), в 1/8 фіналу - білоруску Вікторію Азаренку (2:6, 6:4, 7:6(9)), а у чвертьфіналі - польку Ігу Швьонтек (7:5, 6:7 (5), 6:2). 

Шлях Вондроушової: американка Пейтон Стернс (6:2, 7:5), Вероніка Кудерметова (6:3, 6:3), хорватка Донна Векич (6:1, 7:5), чешка Маріє Боузкова (2:6, 6:4, 6:3), американка Джессіка Пегула (6:4, 2:6, 6:4).

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