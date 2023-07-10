Світоліна - Швьонтек: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Вімблдона - LIVE

Гра відбудеться у вівторок, 11 липня

Джерело - Чемпіон.

Українка Еліна Світоліна (76) зіграє проти польки Іги Швьонтек (1) у чвертьфіналі Вімблдона-2023.

Матч відбудеться у вівторок, 11 липня, на Центральному корті турніру. Час початку та номер запуску стануть відомі ввечері напередодні поєдинку.

Гру покаже один із телеканалів Setanta Sports та ОТТ-платформа Setantasports.com.

Плеєр із трансляцією

Суперниці вперше зійдуться на трав'яному покритті. Загалом Світоліна та Швьотек зустрічалися лише одного разу: чвертьфінальний матч римського Мастерса-2021 виграла Іга з рахунком 6:2, 7:5.

У першому колі Вімблдона Еліна здолала американку Вінус Вільямс із рахунком 6:4, 6:3, у другому - бельгійку Елізе Мертенс (6:1, 1:6, 6:1), у третьому - американку Софію Кенін (7:6(3), 6:2), а в 1/8 фіналу - білоруску Вікторію Азаренку (2:6, 6:4, 7:6(9)).

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