Головне
8 липня Костюк зіграє у матчі за вихід в 1/8 фіналу Вімблдона-2023
Сьогодні 08:21 813
Світоліна - Азаренка: прогноз букмекерів на матч 4-го кола Вімблдона-2023
Сьогодні 14:00 152
Росіян і білорусів допустили до Азійських ігор
Сьогодні 12:49 323
Мбаппе: Думаю, що перебування в ПСЖ не дуже допомагає
Сьогодні 12:00 330
Лаціо знизив пріоритетність можливого трансферу Довбика
Сьогодні 09:59 307
Депортіво розірвало контракт з Лебеденком
Вчора 23:10 603
Світоліна в 4 колі Вімблдона-2023 зіграє проти білоруски Азаренка, в українки - нуль перемог в очних зустрічах
Вчора 22:27 1258 2
Світоліна переграла Кенін у третьому колі Вімблдона
Вчора 21:54 1988
Зоря підписала Бугая та Головкіна
Вчора 21:30 374
Відео дня: переможний розіграш Цуренко на Вімблдоні у трилері з 11 матчболами
Вчора 20:00 1400
Прямі трансляції

Цуренко - Пегула: онлайн-трансляція LIVE матчу 4-го кола Вімблдона

Гра відбудеться в неділю, 9 липня
Сьогодні 14:15 98 0
Цуренко - Пегула: онлайн-трансляція LIVE матчу 4-го кола Вімблдона
#Вімблдон, #Пегула, #Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

Українка Леся Цуренко (60) зіграє проти американки Джессіки Пегули (4) в 1/8 фіналу Вімблдона-2023. 

Матч відбудеться в неділю, 9 липня. Час початку, корт та номер запуску стануть відомі ввечері напередодні поєдинку. 

Гру покаже один із телеканалів Setanta Sports та ОТТ-платформа Setantasports.com. 

Плеєр із трансляцією

Суперниці вперше зійдуться на трав'яному покритті. Загалом Цуренко та Пегула провели між собою лише один поєдинок - в Індіан-Веллсі-2019 перемогу святкувала американка у трьох сетах (6:3, 5:7, 6:4).

У першому раунді Вімблдона Леся здолала американку Клер Лю з рахунком 6:3, 3:6, 6:4, у другому пройшла чешку Катержину Сінякову (6:4, 6:1), у третьому перемогла румунку Ану Богдан (4:6, 6:3, 7:6(18)). 

Останній матч Цуренко вийшов знаковим - із найдовшим тайбрейком в історії жіночого одиночного розряду турнірів Grand Slam та другим найдовшим матчем в історії жіночого Вімблдона.

Відео дня: переможний розіграш Цуренко на Вімблдоні у трилері з 11 матчболами

Коментарі ()
Популярне зараз
Цуренко в трисетовому майже 4-годинному матчі вирвала перемогу в Богдан у третьому колі Вімблдона Цуренко в трисетовому майже 4-годинному матчі вирвала перемогу в Богдан у третьому колі Вімблдона 2306 2
9 років тому збірна Німеччини познущалася з Бразилії на чемпіонаті світу 9 років тому збірна Німеччини познущалася з Бразилії на чемпіонаті світу 5522
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги 2095
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 3282
Руїс відмовився від бою з Вайлдером Руїс відмовився від бою з Вайлдером 4586
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 6501
Рекомендуємо
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 21177
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 78816 1
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 48531
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 55287
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 2733
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 28447