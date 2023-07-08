Світоліна - Азаренка: онлайн-трансляція LIVE матчу четвертого кола Вімблдона

Джерело - Чемпіон.
Українка Еліна Світоліна (76) зіграє проти білоруски Вікторії Азаренки (20) в 1/8 фіналу Вімблдона-2023.
Матч відбудеться в неділю, 9 липня. Час початку, корт та номер запуску стануть відомі ввечері напередодні поєдинку.
Гру покаже один із телеканалів Setanta Sports та ОТТ-платформа Setantasports.com.
Плеєр із трансляцією
Суперниці вперше зійдуться на трав'яному покритті. Загалом Світоліна та Азаренка провели між собою 5 поєдинків, усі виграла білоруска.
Востаннє тенісистки зустрічалися у 2022 році на Australian Open - Азаренка перемогла у двох сетах (6:0, 6:2).
У першому колі Вімблдона Еліна здолала американку Вінус Вільямс із рахунком 6:4, 6:3, у другому - бельгійку Елізе Мертенс (6:1, 1:6, 6:1), а в третьому - американку Софію Кенін - 7:6(3), 6:2.
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