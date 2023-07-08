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Світоліна - Азаренка: онлайн-трансляція LIVE матчу четвертого кола Вімблдона

Гра відбудеться в неділю, 9 липня
Сьогодні 13:23 273 0
Світоліна - Азаренка: онлайн-трансляція LIVE матчу четвертого кола Вімблдона
#Вімблдон, #Еліна Світоліна, #Вікторія Азаренка

Джерело - Чемпіон.

Українка Еліна Світоліна (76) зіграє проти білоруски Вікторії Азаренки (20) в 1/8 фіналу Вімблдона-2023. 

Матч відбудеться в неділю, 9 липня. Час початку, корт та номер запуску стануть відомі ввечері напередодні поєдинку. 

Гру покаже один із телеканалів Setanta Sports та ОТТ-платформа Setantasports.com. 

Плеєр із трансляцією

Суперниці вперше зійдуться на трав'яному покритті. Загалом Світоліна та Азаренка провели між собою 5 поєдинків, усі виграла білоруска.

Востаннє тенісистки зустрічалися у 2022 році на Australian Open - Азаренка перемогла у двох сетах (6:0, 6:2).

У першому колі Вімблдона Еліна здолала американку Вінус Вільямс із рахунком 6:4, 6:3, у другому - бельгійку Елізе Мертенс (6:1, 1:6, 6:1), а в третьому - американку Софію Кенін -  7:6(3), 6:2.

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